Дукш – лидер по голам (10) в гостевых матчах в Бундеслиге в 2023-м. Он повторил рекорд «Вердера» в лице Феллера

Теги Вердер бундеслига Германия Руди Феллер рекорды Марвин Дукш Футбол

Марвин Дукш забил больше всех голов (10) в гостевых матчах в Бундеслиге в 2023 году.

Форвард повторил рекорд «Вердера» – в 1983 и 1985 годах столько же мячей на выезде в чемпионате Германии было на счету Руди Феллера.

В 15 играх текущего сезона Бундеслиги у Дукша 7 голов и 4 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.

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1 комментарий
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интересно то, как реанимировали свою карьеру в Вердере Фюллькруг и Дукш, которые подавали надежды в начале 10-х годов и потом пропали с радаров
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