У Кулусевски гол и ассист в 2 гостевых матчах АПЛ подряд. Он 4-й игрок «Тоттенхэма», сделавший это после Кейна, Сона и Бербатова

Деян Кулусевски забил гол и отдал результативный пас в 2 гостевых матчах АПЛ кряду.

Хавбек стал четвертым в истории « » игроком, сделавшим это после , и .

Кулусевски отличился в матче 17-го тура с «Ноттингем Форест» (2:0) и в игре 14-го тура с «Манчестер Сити» (3:3).

Всего в 17 матчах сезона на счету шведа 5 голов и 2 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.

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