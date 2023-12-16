У Кулусевски гол и ассист в 2 гостевых матчах АПЛ подряд. Он 4-й игрок «Тоттенхэма», сделавший это после Кейна, Сона и Бербатова
Деян Кулусевски забил гол и отдал результативный пас в 2 гостевых матчах АПЛ кряду.
Хавбек стал четвертым в истории «Тоттенхэма» игроком, сделавшим это после Харри Кейна, Сон Хын Мина и Димитара Бербатова.
Кулусевски отличился в матче 17-го тура с «Ноттингем Форест» (2:0) и в игре 14-го тура с «Манчестер Сити» (3:3).
Всего в 17 матчах сезона АПЛ на счету шведа 5 голов и 2 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.
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