Трент о Салахе: «Статистика говорит сама за себя, Мохамед войдет в историю, но внукам я буду рассказывать о том, как он вдохновлял игроков и каким лидером был»

Трент Александер-Арнолд высоко оценил профессионализм Мохамеда Салаха.

«Люди, которые встречаются с ним каждый день, видят, как он работает, как относится к игре, как ее уважает – вот истинное проявление того, чего он добился.

Голы, передачи и статистика всегда будут говорить сами за себя, но я, надеюсь, буду рассказывать своим детям и внукам не о голах и передачах, а о том, как он себя вел, как вдохновлял игроков вокруг себя, каким примером для подражания и лидером он был.

Он самый профессиональный игрок из тех, с кем мне посчастливилось разделить поле. Самый трудолюбивый, преданный делу.

Он не получил все в одночасье, он много работал и пожинает плоды. Он благодаря своим достижениям войдет в историю клуба, лиги и, возможно, футбола», – сказал защитник « » в интервью beIN Sports.

Салах – уникум. Всегда здоров: пропустил лишь три матча АПЛ за шесть с половиной сезонов

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