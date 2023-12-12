Ионов покинул «Ростов». Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию

Алексей Ионов покидает «Ростов».

Клуб объявил об уходе 34-летнего полузащитника. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

выступал за «Ростов» с 2017 по 2020 год, после чего перешел в «Краснодар». В 2023-м он вернулся в состав желто-синих.

Всего за « » хавбек провел 104 матча и забил 18 голов. Его статистику можно найти здесь.

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