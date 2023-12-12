Ионов покинул «Ростов». Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию

Теги Ростов Алексей Ионов премьер-лига Россия трансферы Футбол

Алексей Ионов покидает «Ростов».

Клуб объявил об уходе 34-летнего полузащитника. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. 

Ионов выступал за «Ростов» с 2017 по 2020 год, после чего перешел в «Краснодар». В 2023-м он вернулся в состав желто-синих. 

Всего за «Ростов» хавбек провел 104 матча и забил 18 голов. Его статистику можно найти здесь

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11 комментариев
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Ответ Brizz77
Стоило Полоза менять?
Конечно. Полоз уже даже в Торпедо ФНЛ особо не тянет.
+9
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+6
Ответ Tpy6kaMerlina
А 18 мячей в 104 матчах для не форварда в нашей лиги - достойно, достойно.
Алексей,в свое время и ЦСКА здорово помог!Ничего плохого не могу про него сказать!Он пришел к нам в самое безденежье клуба и помог,и в РПЛ,и в ЕК!Добротный трудяга,всегда отрабатывал,на всех участках поля!
+5
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+5
А 18 мячей в 104 матчах для не форварда в нашей лиги - достойно, достойно.
+5
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+3
Стоило Полоза менять?
+3
-1
+2
в Краснодар? Ивич жалел об его уходе.
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Удачи, Лёша! Спасибо за всё!
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Освобождают место для Сутормина? Или всё же на болгарского Роналдо наскребали? 🧐
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Да какой нибудь Факел Электронова заберёт
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Если ведомость разгружают так лучше бы от Акбашева избавились.Похоже на конфликт.
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Ответ А вам зачем?***
в Краснодар? Ивич жалел об его уходе.
Поздно уже, не потянет
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