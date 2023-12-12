У «МЮ» остаются шансы в ЛЧ? Коэффициент на победу над «Баварией» – 2.70

«Манчестер Юнайтед» попал в трудную ситуацию в Лиге чемпионов.

Только победа над «Баварией» даст английской команде возможность пробиться в плей-офф. Но даже при этом «МЮ» потребуется ничейный исход в параллельном матче «Копенгаген» – «Галатасарай».

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У «Баварии» свои проблемы. Рекордмайстер потерпел разгромное поражение от «Айнтрахта» в субботу – 1:5. Нужно исправляться, а значит необходимо показать хорошую игру на поле «Манчестер Юнайтед».

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