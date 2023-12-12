У «МЮ» остаются шансы в ЛЧ? Коэффициент на победу над «Баварией» – 2.70

Теги Бавария Манчестер Юнайтед Лига чемпионов УЕФА Ставки на спорт Ставки на футбол натив Футбол

«Манчестер Юнайтед» попал в трудную ситуацию в Лиге чемпионов.

Только победа над «Баварией» даст английской команде возможность пробиться в плей-офф. Но даже при этом «МЮ» потребуется ничейный исход в параллельном матче «Копенгаген» – «Галатасарай».

БЕТСИТИ предлагает коэффициент 2.70 на победу хозяев «Олд Траффорд».

У «Баварии» свои проблемы. Рекордмайстер потерпел разгромное поражение от «Айнтрахта» в субботу – 1:5. Нужно исправляться, а значит необходимо показать хорошую игру на поле «Манчестер Юнайтед».

БЕТСИТИ предлагает коэффициент 2.50 на победу гостей из Германии.

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7 комментариев
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Думаю шлагбаум закрыт на проход "МЮ" далее В ЛЧ !
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У МЮ коэффициент на второе место 30
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Если переоденутся в форму Айнтрахта, то вполне
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Нет.
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С такой игрой, вряд ли. Эти пасы назад, поперёк, при первой же возможности игра через вратаря, очень большие сомнения на плей офф ЛЧ, максимум ЛЕ и то не факт. 😏
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Может Сарай сыграть вничью с Копенгагеном? Да, может, и этот результат кажется наиболее логичным. Может МЮ настроиться на 1 матч с Баварией, которая решила все свои вопросы? Так же может... Только вот возможность этих двух событий одновременно слабо верится.
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Ответ добрый грек
Если переоденутся в форму Айнтрахта, то вполне
хорошо уже цирк устраивать! одна случайная победа Айнтрахта и раздули слона из мухи! Любой команде свойственно ошибаться и спотыкаться, дурью не майся! Бавария пройдет МЮ даже на выезде не беспокойся.
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