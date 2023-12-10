Тренер «Ростова» Осинов про 0:0: «Нам повезло. Во втором тайме «Ахмат» создал достаточно моментов»

Теги Ростов Михаил Осинов-старший премьер-лига Россия Ахмат Матч ТВ Футбол

Михаил Осинов оценил ничью «Ростова» в матче с «Ахматом» (0:0) в Мир РПЛ.

— Совершенно два разных тайма что с нашей стороны, что со стороны «Ахмата». Считаю, что нам в этом матче повезло. Во втором тайме «Ахмат» создал достаточно моментов.

Безусловно, мы беспокоились за турнирное положение, нам нельзя было проигрывать, потому что «Ахмат» является нашим конкурентом, они находятся рядом с нами в таблице. Не хотелось в заключительном матче перед паузой проиграть в Грозном. Боялись получить поражение, поэтому сыграли вничью.

— В первом тайме было заметно, что «Ахмат» чуть ли не намеренно передал инициативу «Ростову». Вас это не удивило?

— Большинство команд почему‑то нас не прессингуют и играют вторым номером. Да, нам было заметно, что грозненцы в первом тайме не атаковали нас и отошли на свою половину поля. Наверное, они надеялись на какие‑то быстрые контратаки или стандарты, но во втором тайме они стали прессинговать и действовать агрессивно.

Хорошо, что мы сыграли на ноль в обороне, — сказал ассистент главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.

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