Назаров о визите Путина в ОАЭ: «Весь мир наблюдал, как тепло встретили российского лидера. Было бы хорошо направлять усилия по расширению КХЛ на Восток»

Андрей Назаров предложил предпринять шаги по расширению КХЛ на Восток.

«Нужно понимать, что финны, которым мы долгое время помогали развивать хоккей, давали им жирные контракты в КХЛ, а отечественные тренеры вкладывали в них свои силы и здоровье, нам больше не друзья. В хоккей они с нами играть не хотят, строят заборы на границе и всячески поддерживают изоляцию России.

Но мы видим, как в итоге «изолировали» Россию, когда смотрим кадры, на которых наш президент Владимир Владимирович Путин прилетает с рабочим визитом в ОАЭ и Саудовскую Аравию в сопровождении четырех истребителей Су-35С ВКС РФ. Весь мир наблюдал, как тепло встретили и приняли российского лидера. На мой взгляд, было красивее, чем на открытии Олимпийских игр.

В этой связи было бы хорошо направлять усилия по расширению КХЛ на Восток. При этом, разумеется, не забывая про российскую глубинку. В тех же ОАЭ уже играли в хоккей, теперь можно создать там клуб, заниматься развитием и поддержкой хоккейных школ.

В Дубае отдыхают тысячи российских туристов. Есть те, кто живет на постоянной основе. Посещаемость матчей будет на великолепном уровне. Хоккей может сблизить наши страны еще сильнее», – сказал бывший тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.