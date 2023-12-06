Факел – Динамо Москва где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 10 декабря
В воскресенье, 10 декабря, сыграют Факел и Динамо Москва в 18 туре РПЛ 2023/2024.
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- Игра пройдет на стадионе «Центральный стадион профсоюзов».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч! Премьер.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Факел – Динамо Москва
- Начало матча запланировано на 14:00 по московскому времени.