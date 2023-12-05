«Барселона» верит в Бальде и хочет, чтобы игрок сделал шаг вперед. В клубе считают, что непопадание в состав может помочь в его прогрессе
«Барселона» хочет прогресса от Алекса Бальде.
20-летний футболист не попал в стартовый состав команды в двух прошедших матчах, а во встрече с «Атлетико» (1:0) и вовсе не вышел на поле.
Отмечается, что главный тренер «Барселоны» Хави ясно дал понять игроку, что в команде серьезная конкуренция и никто не может считать свое место в составе чем-то само собой разумеющимся.
В «Барселоне» верят в талант и качества Алекса Бальде и считают, что новые обстоятельства могут помочь ему прогрессировать.
Он должен сделать шаг вперед на поле – от футболиста хотят больше напористости, демонстрации лидерских качества, ждут, что он станет более сконцентрированным и больше раскроет себя.
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!