«Барселона» верит в Бальде и хочет, чтобы игрок сделал шаг вперед. В клубе считают, что непопадание в состав может помочь в его прогрессе

Теги Барселона Ла Лига Алекс Бальде Футбол

«Барселона» хочет прогресса от Алекса Бальде.

20-летний футболист не попал в стартовый состав команды в двух прошедших матчах, а во встрече с «Атлетико» (1:0) и вовсе не вышел на поле.

Отмечается, что главный тренер «Барселоны» Хави ясно дал понять игроку, что в команде серьезная конкуренция и никто не может считать свое место в составе чем-то само собой разумеющимся.

В «Барселоне» верят в талант и качества Алекса Бальде и считают, что новые обстоятельства могут помочь ему прогрессировать.

Он должен сделать шаг вперед на поле – от футболиста хотят больше напористости, демонстрации лидерских качества, ждут, что он станет более сконцентрированным и больше раскроет себя.

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4 комментария
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С приходом Канселу Бальде здал конкретно
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Ушёл Альба и прогресс Бальде застопорился. Надеюсь это временно и скоро мы увидим улучшенную версию Алекса !
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