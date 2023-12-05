«Барселона» думает о продаже Левандовского в конце сезона. Он интересен саудовцам (El Chiringuito)

Роберт Левандовски может покинуть «Барселону» в 2024 году.

В текущем сезоне польский нападающий отметился 7 голами за 13 игр в чемпионате Испании.

Как передает Barca Universal со ссылкой на El Chiringuito TV, «блауграна» может рассмотреть возможность продажи 35-летнего футболиста ближайшим летом.

Во время предыдущего трансферного окна интерес к Левандовскому проявляли клубы из Саудовской Аравии. Сообщалось, что они продолжают следить за игроком.

Подробно со статистикой форварда, контракт которого рассчитан до 30 июня 2026 года, можно ознакомиться здесь.

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