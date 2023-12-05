«Барселона» думает о продаже Левандовского в конце сезона. Он интересен саудовцам (El Chiringuito)

Теги Барселона Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Роберт Левандовски Футбол

Роберт Левандовски может покинуть «Барселону» в 2024 году.

В текущем сезоне польский нападающий отметился 7 голами за 13 игр в чемпионате Испании.

Как передает Barca Universal со ссылкой на El Chiringuito TV, «блауграна» может рассмотреть возможность продажи 35-летнего футболиста ближайшим летом.

Во время предыдущего трансферного окна интерес к Левандовскому проявляли клубы из Саудовской Аравии. Сообщалось, что они продолжают следить за игроком.

Подробно со статистикой форварда, контракт которого рассчитан до  30 июня 2026 года, можно ознакомиться здесь.

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31 комментарий
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вот надо оно ему было. мог бы стать лучшим бомбардиром в истории Бундеслиги, обойти легендарного Мюллера, ведь всего-то для этого 2-3 сезона надо было поиграть. окончательно бы стал легендой Баварии. а взял и променял это на два кое-каких никчемных сезона в Барсе, которая уже не та...
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Ответ Александр Александров
вот надо оно ему было. мог бы стать лучшим бомбардиром в истории Бундеслиги, обойти легендарного Мюллера, ведь всего-то для этого 2-3 сезона надо было поиграть. окончательно бы стал легендой Баварии. а взял и променял это на два кое-каких никчемных сезона в Барсе, которая уже не та...
Ну он взял Ла Лигу, которой у него еще не было против бундеслиги, получил бонус и хорошую зарплату. Так что почему нет?
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Помню были восторги как Барса круто увела Леву у Баварии😃 ну что же, один сезон он отыграл неплохо, 50 млн плюс огромная зп видимо того стоили
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Ответ Tydeus
Ну он взял Ла Лигу, которой у него еще не было против бундеслиги, получил бонус и хорошую зарплату. Так что почему нет?
ну, ла лигу много кто брал, а лучший бомбардир в истории Бундеслиги один
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Ответ kokakoka
Тюкавина берут на замену?
Саня Кокорин дублем стрельнул, Барса решила сделку оперативно закрыть, пока не увели.Лева при таких обстоятельствах присядет. Саня, конечно,ему скажет, кто не сидел, тот не мужик.
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Вот это правильно.
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Ответ Михо
Помню были восторги как Барса круто увела Леву у Баварии😃 ну что же, один сезон он отыграл неплохо, 50 млн плюс огромная зп видимо того стоили
не один сезон, а одну осень лишь
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Ответ kokakoka
Тюкавина берут на замену?
Кокорина после дубля Аелу
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Даже зимой бы можно было продать
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Ответ Vinnipukh Vinni
Предполагается, что есть. Летом купили в Бразилии чувака. В январе или следующим летом подпишут контракт.
Ему 18 лет, нигде не играл кроме Бразилии, что может пойти не так?
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Тюкавина берут на замену?
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У него личка 10 млн чистыми. Продавать не думая.
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Все стареют, в случае с Левой это произошло как-то слишком быстро
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Ответ KING_OF_RUSSIA
Все стареют, в случае с Левой это произошло как-то слишком быстро
Да ничего с ним не случилось. Просто в Испании из-за большого количества оборонительных команд и конкретно в этой Барселоне с её проблемами в атаке сложнее забивать. Меньше моментов, меньше ударов, меньше голов. Вот и всё.
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Пшеку можно в Мекку?
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Надо продлевать контракт с ним на 10 лет с повышением зарплаты
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Да можно и зимой, было бы кого на вырученные деньги купить
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Ответ kokakoka
Тюкавина берут на замену?
Кокорина
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А Саудиты уже брали себе прямо сильно ставших ветеранов на конкурсе личку в последний закуп? Бензима ушёл с золотым мячем.
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А у них замена что ли есть? Даже сбавивший Левандовски все еще отличный форвард.
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Ответ Mr.Barsa
Если и продадут, думаю эти 50 млн и огромная зп отобьются с лихвой! 😏
У Левы очень непростой характер и большие амбиции, не факт что он согласится на переезд в Аравию, на него огромное влияние имеет жена, которая вряд ли захочет туда ехать. Пример Криша в данном случае не показатель, с ним расторгли контракт после интервью, у него не было вариантов в Европе, он просился везде, а у Левы действующий контракт
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Ответ xQcoW
Надо продлевать контракт с ним на 10 лет с повышением зарплаты
Будет в качестве маскота!
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так нужно было добавить таблицу кто сколько забил за Барсу.
А так я не пойму, плох ли Лева.
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вряд ли, выглядит маловероятно, Роки непонятно как проявит себя, даже если и проявит, то нужно будет ротировать игроков позиций, думаю на след сезон точно останется
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Ответ Александр Александров
вот надо оно ему было. мог бы стать лучшим бомбардиром в истории Бундеслиги, обойти легендарного Мюллера, ведь всего-то для этого 2-3 сезона надо было поиграть. окончательно бы стал легендой Баварии. а взял и променял это на два кое-каких никчемных сезона в Барсе, которая уже не та...
Звезды с большим эго не всегда в состоянии оценить свои возможности. С другой стороны это и двигало их вперёд к достижениям.
С точки зрения наследия он конечно мог завершить карьеру в Баварии легендой, но попылить за хорошие деньги на курорте в именитом клубе не так уж и плохо.
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Ответ Tydeus
Ну он взял Ла Лигу, которой у него еще не было против бундеслиги, получил бонус и хорошую зарплату. Так что почему нет?
Ну а теперь ему скажут: досвидули! гуляй!

Вот такая она, любовь клуба с ДНК.

Стоило ли оно того?
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Ответ Лужин
А у них замена что ли есть? Даже сбавивший Левандовски все еще отличный форвард.
Предполагается, что есть. Летом купили в Бразилии чувака. В январе или следующим летом подпишут контракт.
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А что случилось?
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