Павел Погребняк: «Костяк «Зенита» раньше состоял из россиян, именно мы привели команду к чемпионству. Мы выигрывали конкуренцию у игроков, которых покупали за огромные деньги»

Павел Погребняк оценил нынешний уровень Мир РПЛ.

– Нынешний российский чемпионат и тот, в котором играли вы, сильно отличаются?

– Скажу банальную вещь: сейчас уровень чемпионата упал. В мое время приобретались игроки за огромные деньги, с которыми велась конкуренция в составе. И мы ее выигрывали.

Костяк того « » состоял из российских игроков, именно мы привели команду к чемпионству. Сейчас политика немного изменилась, раздевалка стала латинской. Вообще, футбол меняется, скорости возрастают, но уровень все же оставляет желать лучшего, – сказал экс-форвард сборной России.

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