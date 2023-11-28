Павел Погребняк: «Костяк «Зенита» раньше состоял из россиян, именно мы привели команду к чемпионству. Мы выигрывали конкуренцию у игроков, которых покупали за огромные деньги»
Павел Погребняк оценил нынешний уровень Мир РПЛ.
– Нынешний российский чемпионат и тот, в котором играли вы, сильно отличаются?
– Скажу банальную вещь: сейчас уровень чемпионата упал. В мое время приобретались игроки за огромные деньги, с которыми велась конкуренция в составе. И мы ее выигрывали.
Костяк того «Зенита» состоял из российских игроков, именно мы привели команду к чемпионству. Сейчас политика немного изменилась, раздевалка стала латинской. Вообще, футбол меняется, скорости возрастают, но уровень все же оставляет желать лучшего, – сказал экс-форвард сборной России.
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Про качество игроков с паспортом и легов говорить не стоит
Данни, Халк, Витсель, Кришито , Файзулин
Сейчас таких игроков во всей лиге не найти
А раньше они в одной команде играли , и таких команд было не мало
да и на сколько я помню, из состава никто не вытеснял ни Тимо, ни Мигеля, ни Шкртела
а Домингес, при всей благодарности за спасение в Раменском, супер напом никогда и не был
7 голов за 50 матчей, плюс купили даже не за 10, а за 7
Основной мотивацией было именно то, о чём я упомянул - предотвратить рост банкротств европейских клубов. Можешь погуглить.
На российские и турецкие клубы УЕФА было наплевать.
За огромные деньги были куплены Тимощук и Данни и оба потом застолбили места и принесли кучу пользв команде. А Тимощук так и вовсе до сих пор приносит, уже в тренерском штабе.
мы выиграли конкуренцию,но сейчас изменилась политика клуба,в нем много латинских игроков....шта?
Я уже пять лет как его не видел.
В Петрограде я заведу девицу,
Стану выпивать и ругать столицу..
В Европе как по-твоему появлялись суперклубы? Места намоленные? Особый дух? Щас! Брали деньги в долг и всё скупали, прокачали свои чемпионаты, а потом запретили вкладываться тем, у кого долгов вообще нет.