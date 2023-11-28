Павел Погребняк: «Костяк «Зенита» раньше состоял из россиян, именно мы привели команду к чемпионству. Мы выигрывали конкуренцию у игроков, которых покупали за огромные деньги»

Теги Зенит Павел Погребняк премьер-лига Россия Футбол

Павел Погребняк оценил нынешний уровень Мир РПЛ.

– Нынешний российский чемпионат и тот, в котором играли вы, сильно отличаются?

– Скажу банальную вещь: сейчас уровень чемпионата упал. В мое время приобретались игроки за огромные деньги, с которыми велась конкуренция в составе. И мы ее выигрывали.

Костяк того «Зенита» состоял из российских игроков, именно мы привели команду к чемпионству. Сейчас политика немного изменилась, раздевалка стала латинской. Вообще, футбол меняется, скорости возрастают, но уровень все же оставляет желать лучшего, – сказал экс-форвард сборной России.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

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85 комментариев

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Петроград
Понесло Пашу. У каких таких невероятно дорогих легионеров он выигрывал конкуренцию? Текке, что ли? Так он меньше 10 млн евро стоил. Почти все дорогие легионеры всегда играли в основе, при чём по праву. Разве что Пюигринье проехал мимо.
+62
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Усы НадеждыГеннадиевны
По факту, чемпионат конца нулевых-начала десятых, с нынешним и рядом не идет
Про качество игроков с паспортом и легов говорить не стоит
+47
-5
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riverman1980
Паша забыл упомянуть, что конкуренцию он выигрывал при лимите 5 легов в поле.
+36
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Сибирский литовец
Ответ Петроград
Понесло Пашу. У каких таких невероятно дорогих легионеров он выигрывал конкуренцию? Текке, что ли? Так он меньше 10 млн евро стоил. Почти все дорогие легионеры всегда играли в основе, при чём по праву. Разве что Пюигринье проехал мимо.
Данни за 30 , Тимощук за 20 куплены, Домингес, Шкртел ( будущий оборонец Ливерпуля), ну чем не классные легионеры?
+25
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Owen_the_Simple
Ответ Петроград
Понесло Пашу. У каких таких невероятно дорогих легионеров он выигрывал конкуренцию? Текке, что ли? Так он меньше 10 млн евро стоил. Почти все дорогие легионеры всегда играли в основе, при чём по праву. Разве что Пюигринье проехал мимо.
Тогда были другие цены. Почти все трансферы заметно меньше 10 млн. Тимощук за 14 млн евро стал рекордом всего российского футбола.
+23
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Сибирский литовец
Ответ T622222
Дороже Паши были только Домингес и Тимошук и они как раз были не хуже…
а Данни за 30 ?
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Всеволод Бобров
Ответ Усы НадеждыГеннадиевны
По факту, чемпионат конца нулевых-начала десятых, с нынешним и рядом не идет Про качество игроков с паспортом и легов говорить не стоит
согласен, тогда мы при чем думали, что это бревна и плохие игроки, но перед нынешними это реально легенды были)
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Петроград
Ответ Owen_the_Simple
Тогда были другие цены. Почти все трансферы заметно меньше 10 млн. Тимощук за 14 млн евро стал рекордом всего российского футбола.
В том и дело, что не покупали тогда каких-то сверхдорогих и особо классных легионеров. Не сравнить с десятыми годами. А те, кого покупали, как Тимощука, за большие деньги, стабильно играли в основе.
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Михон Мясной
У кого же, купленного за "огромные деньги", деревянный выиграл конкуренцию, интересно? Ранняя деменция началась, что ли?
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Owen_the_Simple
Ответ Aleksei Swift
Зенит с этим спонсором Жома, Барабанами вместо Виража, песнями Малинка ооо вместо Бивней, с бразильцами и шутником Коваленко вызывает только отторжение, мне честно такой Зенит не нужен
А вы Зениту зачем?
+14
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Петроград
Ответ Сибирский литовец
Данни за 30 , Тимощук за 20 куплены, Домингес, Шкртел ( будущий оборонец Ливерпуля), ну чем не классные легионеры?
Данни, Тимощук, Шкртел и, по большому счету, Домингес, не прогирывали конкуренцию российским игрокам.
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Ruscello
Дух Денисова обрел новое воплощение
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Dissident Aggressor
Ответ Сибирский литовец
Данни за 30 , Тимощук за 20 куплены, Домингес, Шкртел ( будущий оборонец Ливерпуля), ну чем не классные легионеры?
и кто из них конкурент на позицию центрфорварда?
+6
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Owen_the_Simple
Ответ Сибирский литовец
Данни за 30 , Тимощук за 20 куплены, Домингес, Шкртел ( будущий оборонец Ливерпуля), ну чем не классные легионеры?
Тимощук куплен за 20 млн долларов. В Евро это в полтора раза меньше было. Шкртела купили за пачку чипсов.
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Valik Slovo
Ответ Усы НадеждыГеннадиевны
По факту, чемпионат конца нулевых-начала десятых, с нынешним и рядом не идет Про качество игроков с паспортом и легов говорить не стоит
Согласен время было крутое тогда
Данни, Халк, Витсель, Кришито , Файзулин
Сейчас таких игроков во всей лиге не найти
А раньше они в одной команде играли , и таких команд было не мало
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Давид Agabekyan
Ответ Aleksei Swift
Зенит с этим спонсором Жома, Барабанами вместо Виража, песнями Малинка ооо вместо Бивней, с бразильцами и шутником Коваленко вызывает только отторжение, мне честно такой Зенит не нужен
Болельщику Динамо не нужен такой Зенит. Как жить дальше?
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n666
Ответ Петроград
Данни, Тимощук, Шкртел и, по большому счету, Домингес, не прогирывали конкуренцию российским игрокам.
Домингес как раз в "Зените" проиграл конкуренцию и не играл толком, хотя и выдавал яркие отрезки. Текке по тем меркам тоже был дорогой и в основном игроком ротации был, только в сезон при Давыдове около 10 голов забил. Так что россияне в ряде случаев действительно выигрывали конкуренцию у дорогих легионеров, учитывая, что тогда цены другие были
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Кино Музыка
Конкуренция это миф. Легионеры играли на всех положенных им местах. Россияне на тех что остались. Так и сейчас.
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Лирой Дженкинс
Ответ Aleksei Swift
Зенит с этим спонсором Жома, Барабанами вместо Виража, песнями Малинка ооо вместо Бивней, с бразильцами и шутником Коваленко вызывает только отторжение, мне честно такой Зенит не нужен
А почему вообще кто-то должен спрашивать мнение болельщика Динамо при разговоре о Зените?
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Всеволод Бобров
Ответ Dissident Aggressor
и кто из них конкурент на позицию центрфорварда?
а зачем покупать было центрфорварда, если паша или керж по воротам шарашили?)
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T622222
Дороже Паши были только Домингес и Тимошук и они как раз были не хуже…
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Owen_the_Simple
Ответ Всеволод Бобров
те времена конечно щас вспоминаешь с ностальгией, и чемпионаты интересные и свои игроки за которых не стыдно, отличные легионеры, результаты и в еврокубках и сборной хорошие, не без провалов конечно, но положительных моментов куча, а щас даже и без санкций и до сво все скатывалось на дно.
Всё скатывалось на дно в результате введения ФФП. Его и вводили-то в качестве протекционистской(и дискриминационной, чего уж там) меры с перепуга от российских и турецких денег.
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Owen_the_Simple
Ответ Irakli Kan
собственно ни за чем, именно об этом и речь, что клубу нафиг не нужны фанаты, есть госденьги и они спокоино пилятся как удобно руководству
Фанаты Динамо? Вполне логично, что Зениту не нужны фанаты Динамо.
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Птюч, Ёж.
Ответ Owen_the_Simple
Никого Реал раньше не пугал и Челси не напугал. Напугали российские, турецкие клубы и примкнувший к ним Шахтёр. Разули рот на чужой каравай, вот им и показали место.
про ФФП я читал еще в 2007 в еврофутболе. Кого тогда российские и турецкие скупали за огромные деньги? а вот феномен Челси который скупил быстренько всех лучших и стал выигрывать, сильно напряг другие большие клубы. Потому что сегодня русский олигарх, а завтра шейхи. И как мы видим, так и произошло.
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Иосиф Сталин
Как быстро "фанаты" Зенита забыли, что Паша лучший бомбардир Кубка УЕФА 2007/08
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Всеволод Бобров
Ответ Усы НадеждыГеннадиевны
Именно, так еще их и пресса время от времени качественно поласкала)
те времена конечно щас вспоминаешь с ностальгией, и чемпионаты интересные и свои игроки за которых не стыдно, отличные легионеры, результаты и в еврокубках и сборной хорошие, не без провалов конечно, но положительных моментов куча, а щас даже и без санкций и до сво все скатывалось на дно.
+2
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Dissident Aggressor
Ответ Всеволод Бобров
а зачем покупать было центрфорварда, если паша или керж по воротам шарашили?)
ну так тогда у кого из дорогих легионеров Погребняк выиграл конкуренцию?
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Павел Мельников
Ответ Санитар-волк
Да, Паша. Вообще все леги в стране сидели в клубах по лавкам, а ты с пацанами кубки УЕФА брал, просто сервизами. )))
Найдите еще такого, который Марселю два, Байеру, Баварии и так далее. И это без него в финале Зенит смог. )
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Лирой Дженкинс
Ответ Сибирский литовец
Данни за 30 , Тимощук за 20 куплены, Домингес, Шкртел ( будущий оборонец Ливерпуля), ну чем не классные легионеры?
а у кого из перечисленных Паша выиграл конкуренцию?
да и на сколько я помню, из состава никто не вытеснял ни Тимо, ни Мигеля, ни Шкртела
а Домингес, при всей благодарности за спасение в Раменском, супер напом никогда и не был
7 голов за 50 матчей, плюс купили даже не за 10, а за 7
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Птюч, Ёж.
Ответ Owen_the_Simple
Читать можно было и в 2007, но решение принято только в 2009, а введено в 2011/12. Челси играет в рамках тех же лиг и положительно влияет на возможность привлекать другими клубами лиги сильных футболистов. И никому всерьёз не угрожает. Чем больше в лиге денег, тем больше сильных игроков, а чем больше сильных игроков, тем легче становится привлекать новых сильных игроков и больше становится денег. Это так работает. Вот Россию, Турцию и Шахтёр эффективно и отрезали от возможности роста единственным возможным способом - путём вложения денег. Сейчас и для арабов что-то придумают. Либо пригласят к себе, либо нелепый запрет какой-то введут.
ну как скажешь) прям вижу, как в Зенит переходит Неймар если бы не было ФФП.
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Лейтенант Гофмиллер
Ответ Сибирский литовец
а Данни за 30 ?
Данни пришел после чемпионства. И играли они вместе с Погребом лишь год.
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Петроград
Ответ Owen_the_Simple
Ну конечно. Долги набрали западноевропейские клубы, а траты ограничили для Востока больше, чем для Запада, т.к. западные кредиты уже освоены и вложены в прокачку брендов. Т.е. не ограничили траты реальными финансами, а просто зафиксировали статус кво. Известные клубы могут тратить больше, а малоизвестные меньше. А что войти в число известных нужно тратить больше, но малоизвестные не могут, т.к. они малоизвестные. Обычный протекционизм.
То, что клубам не из топ-5 стало сложнее - это побочный эффект, при чём весьма ограниченный.
Основной мотивацией было именно то, о чём я упомянул - предотвратить рост банкротств европейских клубов. Можешь погуглить.
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Петроград
Ответ Owen_the_Simple
А я считаю, что именно для этого.
Считать каждый может что захочет, а ФФП вводили для того, чтобы подтянуть финансовую дисциплину клубов, которые в те года пачками банкротились, понабрав кредитов и подписав дорогих игроков под пустые спонсорские обещания. И, что характерно, это сработало, немотря на всю нелепую клоунаду вокруг МС и ПСЖ.
На российские и турецкие клубы УЕФА было наплевать.
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T622222
Дороже Паши были только Домингес и Тимошук и они как раз были не хуже…
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Птюч, Ёж.
Ответ Owen_the_Simple
А чего Месси в ПСЖ-то перешёл? Воздух свободы? Места намоленные? Не ради возможности играть в ЛЧ, а ради денег, при возможности играть в ЛЧ. Ты что мне хочешь доказать-то? Что европейские суперклубы не вливанием денег созданы?
что российские клубы совсем не причем. Что про ФФП заговорили именно после Челси, что большие клубы не хотели конкурентов. И конечно же в России никто не стал бы тратить столько денег на звезд. Это логика.
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Рашпель793
Каких игроков покупал Зенит за огромные деньги и чтобы российские игроки этих легов с запас задвинули? Что-то понесло Пашу, при всём уважении.
За огромные деньги были куплены Тимощук и Данни и оба потом застолбили места и принесли кучу пользв команде. А Тимощук так и вовсе до сих пор приносит, уже в тренерском штабе.
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Павел Мельников
Ответ Рашпель793
Каких игроков покупал Зенит за огромные деньги и чтобы российские игроки этих легов с запас задвинули? Что-то понесло Пашу, при всём уважении. За огромные деньги были куплены Тимощук и Данни и оба потом застолбили места и принесли кучу пользв команде. А Тимощук так и вовсе до сих пор приносит, уже в тренерском штабе.
Вы не на Пашу, а на Денисова ругайтесь, который уже озвучил с Халком и Витселем. Которые тоже, кстати, принесли огромную пользу (правда, не далее, чем до одной восьмой эл че).
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ZenitFan
если внимательно прочитать, что говорит Паша, то логики в его высказывании ноль.
мы выиграли конкуренцию,но сейчас изменилась политика клуба,в нем много латинских игроков....шта?
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ефрейтор
Я куплю билет и поеду в Питер.
Я уже пять лет как его не видел.
В Петрограде я заведу девицу,
Стану выпивать и ругать столицу..
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gustavo1097
Так сейчас игроков такого уровня нет. Погребняк, Кержаков, Аршавин, Зырянов, Малафеев, Денисов, Анюков, Широков и далее по списку. Эх, времена…
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Miron_8383
Ключевые слова "Мы выиграли конкуренцию"
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Сергей
Погреб на пенсии байки начал травить, не иначе. У каких дорогостоящих легов вы выигрывали конкуренцию? Их до Тимощука (2007г) вообще не было, а начиная с него любой дорогостоящий лег приходил исключительно в старт и ни с кем не конкурировал. Россияне же были защищены лимитом и с легами практически не пересекались на позициях. Через 3-4 года денег в Зените стало столько, что только из-за лимита на иностранцев 10 бразильцев и Миша Кержаков не стало реальностью уже тогда.
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Stas Politik
А затем старое поколение ушло и на смену ему пришло выросшее в кризисе конца девяностых-нулевых. Как итог: нынешнее - слабейшее скорее всего за всю российскую и советскую историю.
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Плацкарт Вагоныч
Потому что это были последние отголоски советской школы футбола.
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Жорег Борщофф
Ответ Stas Politik
А затем старое поколение ушло и на смену ему пришло выросшее в кризисе конца девяностых-нулевых. Как итог: нынешнее - слабейшее скорее всего за всю российскую и советскую историю.
Даже за советскую историю! Вы, несомненно, знаете, о чём говорите, правда?
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Усы НадеждыГеннадиевны
Ответ Всеволод Бобров
согласен, тогда мы при чем думали, что это бревна и плохие игроки, но перед нынешними это реально легенды были)
Именно, так еще их и пресса время от времени качественно поласкала)
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Птюч, Ёж.
Ответ Owen_the_Simple
Не сразу. Но мог бы. Роналду в Ан-Наср ты прям видел? В Европе как по-твоему появлялись суперклубы? Места намоленные? Особый дух? Щас! Брали деньги в долг и всё скупали, прокачали свои чемпионаты, а потом запретили вкладываться тем, у кого долгов вообще нет.
никто бы в России не стал бы тратить сотни миллионов на Роналду)) ну что ты несешь то? )
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Owen_the_Simple
Ответ Птюч, Ёж.
ну как скажешь) прям вижу, как в Зенит переходит Неймар если бы не было ФФП.
Не сразу. Но мог бы. Роналду в Ан-Наср ты прям видел?
В Европе как по-твоему появлялись суперклубы? Места намоленные? Особый дух? Щас! Брали деньги в долг и всё скупали, прокачали свои чемпионаты, а потом запретили вкладываться тем, у кого долгов вообще нет.
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dangora
Ответ Эндрю81
Смешной такой Паша=) Если выиграл Аршавин и Анюков - не значит, что ты что-то там смог у Текке. Сказочник. Но добрый такой. Свой. Но все равно сказочный. Еще пусть расскажет, как Чентофальски проиграл Малфееву. Время оооутельных историй...=)
Ну так то Чентофальски проиграл Малафееву. Они одно время друг друга меняли. Потом был кубок УЕФА, где Малафеев все матчи сыграл. И как бы все. Да и у Пашки в свое время поперло, а вот Текке не очень впечатлил. Как то он по настроению играл.
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Psicho
Пашка дело говорит. Вон сам, у дорогущего и ужасного Фатиха Текке конкуренцию выиграл
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