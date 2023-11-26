Изидор о голе «Сочи»: «Теперь надеюсь, что буду забивать чаще. И не только я, но и вся команда»

Вильзон Изидор высказался после матча Мир РПЛ с «Сочи» (3:0).

— В целом получилась хорошая игра. Первый тайм вышел непростым для нас, поскольку соперник играл довольно низко. Поэтому было непросто находить свободное пространство в их линии обороны.

Во втором тайме игра раскрылась, нам стало проще действовать. Самое главное — результат, мы счастливы.

— Вы забили второй мяч за «Зенит» спустя два месяца после первого. Мы видим по вашей реакции, как было важно отличиться. Словно гора с плеч, не так ли?

— Да, конечно. Я должен забивать здесь, тем более дома — на глазах у наших болельщиков. Прошло много времени с момента, когда я забил первый мяч за «Зенит». Теперь надеюсь, что буду забивать чаще. И не только я, но и вся команда.

— Расскажите о праздновании гола — вы положили мяч под футболку. Что это значит?

— Моя девушка беременна — мы ждем ребенка! Это празднование в ее честь, – сказал форвард « ».

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