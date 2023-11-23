Уткин о том, почему надо болеть за Казахстан: «Россиянин Адиев может попасть на Евро-2024, а все остальные будут смотреть либо пердя в диван под пиво, либо как зрители на трибунах»
Василий Уткин объяснил, зачем россиянам болеть за сборную Казахстана.
Команда российского тренера Магомеда Адиева сыграет с Грецией 21 марта в полуфинале стыковых матчей Евро-2024.
«У себя в телеграм-канале я увидел много скепсиса со стороны своих читателей по поводу того, что кому-то вообще интересна сборная Казахстана.
Ребят, за сборную Казахстана необходимо болеть, ее тренирует Магомед Адиев. Да, он не очень известен даже на родине, хотя, вообще-то, известен, но вы вообще отдаете себе отчет, что это единственный россиянин, который сохраняет шансы попасть на Евро.
Все остальные будут смотреть либо пердя в диван под пиво, либо в качестве официальных лиц, может быть, зрителей на трибунах. Это будет просто офигенно, если Казахстан пробьется на Евро.
Вообще, если не ошибаюсь, Адиев – я не про национальность, а про паспорт – был единственным россиянином в отборочном турнире», – сказал журналист и блогер Уткин.
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