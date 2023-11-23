Уткин о том, почему надо болеть за Казахстан: «Россиянин Адиев может попасть на Евро-2024, а все остальные будут смотреть либо пердя в диван под пиво, либо как зрители на трибунах»

Теги Василий Уткин премьер-лига Россия сборная Казахстана по футболу Магомед Адиев квалификация Евро-2024 Sports.ru - Казахстан Евро-2024 Футбол

Василий Уткин объяснил, зачем россиянам болеть за сборную Казахстана.

Команда российского тренера Магомеда Адиева сыграет с Грецией 21 марта в полуфинале стыковых матчей Евро-2024.

«У себя в телеграм-канале я увидел много скепсиса со стороны своих читателей по поводу того, что кому-то вообще интересна сборная Казахстана.

Ребят, за сборную Казахстана необходимо болеть, ее тренирует Магомед Адиев. Да, он не очень известен даже на родине, хотя, вообще-то, известен, но вы вообще отдаете себе отчет, что это единственный россиянин, который сохраняет шансы попасть на Евро.

Все остальные будут смотреть либо пердя в диван под пиво, либо в качестве официальных лиц, может быть, зрителей на трибунах. Это будет просто офигенно, если Казахстан пробьется на Евро.

Вообще, если не ошибаюсь, Адиев – я не про национальность, а про паспорт – был единственным россиянином в отборочном турнире», – сказал журналист и блогер Уткин.

Пишут, что Нуралы Алип интересен «Манчестер Юнайтед». Этому можно верить?

Казахстан проиграл прямой выход на Евро. Но шансы еще есть, без паники!

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31 комментарий

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Roman
Уж кто кто, а Вася шарит за пердеж в диван
+41
-3
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Arche
В заголовке Василий кратко поведал нам, как он проводит досуг. 🙂.
+14
-3
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Не повезло дивану оказаться под Уткиным
+8
0
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Alex1104
Ответ Замкнул в пустые
Вася по кличке 3 центнера опять накидывает
У него там много. Накидывать...
+4
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Wiley Fox
Хотелось бы заслушать диван уткина

Говорят, Васю сейчас заставляют покупать три кресла в самолёте. После того, как он задавил при посадке пассажира с третьего кресла в ряду
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Артём Сергеев
Ответ Roman
Уж кто кто, а Вася шарит за пердеж в диван
диван разлетается с пары залпов
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Бродяга-симпатяга
Адиев молорик и за него я переживаю. А какую сборную он тренирует до звезды
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qiqe
разберёмся без толстого фрика уткина
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Hong Kil
Утков мечтает побыть диваном под остальными.
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Птюч, Ёж.
бедный Васин диван.
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che kaif
Без шансов для казахов. Греки на классе пройдут дальше там бы хоть гол престижа забить уже будет хорошо.
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Красная стрела
Да Адиеву успехов. Но в целом фиолетово попадет ли Казахстан или нет. Это просто говорит прежде всего о уровне расширенного евро. А не о классе команд и тренера.
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FinanceSPb
Либо разрываясь от ожирения.
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Рашпель793
Я хоть и желаю казахам удачи и впервые попасть на большой турнир. Но с чего данный персонаж решил людей учить кому и за кого НЕОБХОДИМО болеть? 🤔
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kaco73
Какие "интеллектуальные" комментарии, база современного населения РФ
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Замкнул в пустые
Вася по кличке 3 центнера опять накидывает
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-3
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Hasan Boysiahyader
Ответ Vitto
Вася любит дагов, ясно-понятно...
Он не даг
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Vitto
Ответ Hasan Boysiahyader
Он не даг
Тогда вайнахов...
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Vitto
Ответ Сергей Орлов
Нет такой национальности – "дагестанец".
Я знаю, просто он в Анжи играл/тренеровал и я подумал что из Дагестана. И даг это не национальность, а житель/выходец из Дагестана.
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Алешка Терминатор
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"Вообще, если не ошибаюсь, Адиев – я не про национальность, а про паспорт – был единственным россиянином в отборочном турнире»"

Васятка, видимо, не в курсе про "православный - значит русский" или "я русский, грузинской национальности" и прочие подобные вещи. Все газики в диван ушли, на познание родной страны ресурсов не осталось.
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Артём Сергеев
Ответ Wiley Fox
Хотелось бы заслушать диван уткина Говорят, Васю сейчас заставляют покупать три кресла в самолёте. После того, как он задавил при посадке пассажира с третьего кресла в ряду
неправда ,его перевозят по воздуху как слона ,в специальном контейнере
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kaco73
Ответ Vvild
Всегда удивляло, каким образом Казахстан в Евро принимает участие. Почему не Кубок Азии? Страна ни географически, ни культурно к Европе отношения не имеет.
Плохо ты географию учил, садись 2
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Yerlan73
Ответ Vvild
Всегда удивляло, каким образом Казахстан в Евро принимает участие. Почему не Кубок Азии? Страна ни географически, ни культурно к Европе отношения не имеет.
У Казахстана 15% территории находится в Европе.
Площадь около 148 000 км², что ставит Казахстан на 14-ое место по территории в Европе
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