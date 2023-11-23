Василий Уткин объяснил, зачем россиянам болеть за сборную Казахстана.

Команда российского тренера сыграет с Грецией 21 марта в полуфинале стыковых матчей Евро-2024.

«У себя в телеграм-канале я увидел много скепсиса со стороны своих читателей по поводу того, что кому-то вообще интересна сборная .

Ребят, за сборную Казахстана необходимо болеть, ее тренирует Магомед Адиев. Да, он не очень известен даже на родине, хотя, вообще-то, известен, но вы вообще отдаете себе отчет, что это единственный россиянин, который сохраняет шансы попасть на Евро.

Все остальные будут смотреть либо пердя в диван под пиво, либо в качестве официальных лиц, может быть, зрителей на трибунах. Это будет просто офигенно, если Казахстан пробьется на Евро.

Вообще, если не ошибаюсь, Адиев – я не про национальность, а про паспорт – был единственным россиянином в отборочном турнире», – сказал журналист и блогер .

Пишут, что Нуралы Алип интересен «Манчестер Юнайтед». Этому можно верить?

Казахстан проиграл прямой выход на Евро. Но шансы еще есть, без паники!

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?