Алип о матче против Словении: «После игры ребята молчали около часа»

Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип подвел итоги квалификации Евро-2024.

«Тяжелое поражение. Вчера после игры ребята молчали около часа, мы тоже люди. Со временем эти чувства ушли. Сейчас нас ждет международный перерыв, есть время подготовиться.

Обещаем, что приложим все усилия для выхода на Евро. В игре с Грецией у нас есть еще один шанс, думаю, что мы им воспользуемся», – заявил игрок.

Напомним, сборная Казахстана уступила на выезде Словении и завершила квалификацию на четвертом месте в группе.