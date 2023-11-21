Алип о матче против Словении: «После игры ребята молчали около часа»

Теги Зенит сборная Словении по футболу сборная Казахстана по футболу квалификация Евро-2024 Нуралы Алип Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип подвел итоги квалификации Евро-2024.

«Тяжелое поражение. Вчера после игры ребята молчали около часа, мы тоже люди. Со временем эти чувства ушли. Сейчас нас ждет международный перерыв, есть время подготовиться.

Обещаем, что приложим все усилия для выхода на Евро. В игре с Грецией у нас есть еще один шанс, думаю, что мы им воспользуемся», – заявил игрок.

Напомним, сборная Казахстана уступила на выезде Словении и завершила квалификацию на четвертом месте в группе.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий