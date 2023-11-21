Тренер Казахстана Адиев о выходе в плей-офф отбора на Евро: «Ребята прогрессируют, пытаются даже где-то с позиции силы играть»

Теги сборная Казахстана по футболу Магомед Адиев квалификация Евро-2024 Футбол

Магомед Адиев оценил выход Казахстана в плей-офф отбора на Евро-2024.

Главный тренер сборной Казахстана высказался после поражения от Словении (1:2) в заключительном матче квалификации.

— Это лучший отборочный цикл в истории казахстанского футбола. Вы прекрасно понимаете, что ни вас, ни команду никто не будет винить за это поражение — все будут встречать как героев.

— Да, я хотел бы, чтобы наша республика наших ребят достойно встретила и поблагодарили за этот цикл. Я в раздевалке их поблагодарил, я ими горжусь. Я считаю, они большой шаг сделали, и те очки, которые они набрали, они не были случайными.

Вы видите, есть определенный рост у ребят, они прогрессируют, пытаются даже где-то с позиции силы играть. Поэтому ребята — большие молодцы.

Что касается этого поражения, то оно для меня, как для тренера, очень больное и тяжелое. Возможно, я где-то просчитался в каких-то моментах, поэтому это поражение я полностью беру на себя, – сказал Адиев.

В плей-офф отбора на Евро-2024 Казахстан сыграет с Грецией.

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2 комментария

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Муса Баркин
Это было прекрасно. Ребята молодцы.
Всё ещё будет!
+6
0
+6
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1905год
Молодцы всё впереди
+1
0
+1
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