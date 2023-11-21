Василий Уткин о Казахстане в квалификации Евро: «Очень впечатлили – и в турнире, и во вчерашнем матче со Словенией»

Теги Василий Уткин Сборная Украины по футболу сборная Казахстана по футболу квалификация Евро-2024 Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Василий Уткин поделился эмоциями от выступления сборной Казахстана в отборочном раунде чемпионата Европы-2024.

«Если сравнивать Украину и Казахстан – в их задачах было много общего. Обе сборные завершили турнир неудачей. Нужно было побеждать более классного (не кокетничайте, это так), более опытного (это факт) соперника на его поле. Не получилось. Думаю, Украина была несколько ближе. Это не так существенно, но таково мое впечатление. А Казахстан очень впечатлил – и в турнире, и во вчерашнем матче. Получил от игры большое удовольствие», – отметил Уткин.

Напомним, что Казахстан проиграл Словении со счетом 1:2 и не смог напрямую выйти на Евро-2024. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий