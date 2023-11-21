Василий Уткин о Казахстане в квалификации Евро: «Очень впечатлили – и в турнире, и во вчерашнем матче со Словенией»

Василий Уткин поделился эмоциями от выступления сборной Казахстана в отборочном раунде чемпионата Европы-2024.

«Если сравнивать Украину и Казахстан – в их задачах было много общего. Обе сборные завершили турнир неудачей. Нужно было побеждать более классного (не кокетничайте, это так), более опытного (это факт) соперника на его поле. Не получилось. Думаю, Украина была несколько ближе. Это не так существенно, но таково мое впечатление. А Казахстан очень впечатлил – и в турнире, и во вчерашнем матче. Получил от игры большое удовольствие», – отметил Уткин.

Напомним, что Казахстан проиграл Словении со счетом 1:2 и не смог напрямую выйти на Евро-2024.