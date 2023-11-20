Красич о 5-м месте ЦСКА после 1-го круга: «Это плохо. Надеюсь, армейцы в итоге возьмут какие-то медали»

Теги ЦСКА Милош Красич премьер-лига Россия Футбол

Милош Красич оценил выступление ЦСКА в первом круге Мир РПЛ.

– Матчи ЦСКА удается посмотреть?

– Да. Стараюсь следить за игрой команды, за результатами.

– Армейцы находятся на пятом месте после первого круга. Как оцениваете такой результат?

– Для ЦСКА пятое место – это плохо. Мы же знаем, какие высокие амбиции у клуба. Я надеюсь, что армейцы в итоге возьмут какие-то медали.

– У «Краснодара» и «Зенита» уже есть небольшой отрыв. По силам их догнать?

– Конечно. Впереди весь второй круг, и шанс будет у каждой команды. В том числе и у ЦСКА.

– В этом сезоне у команды целая серия из ничьих. Чем это объясняете?

– Тем, что соперники в этом сезоне хорошо играют. Стараются. Но я уверен, что ЦСКА качественно подготовится ко второму кругу, – сказал экс-игрок ЦСКА.

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1 комментарий

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Ольга
Я болею за Спартак может быть ЦСКА и подготовку пройдёт НО Я уверена , что Спартак будет всегда впереди и всегда с победой 🦾🦾🦿🦿🦿
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