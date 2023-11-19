Защитник «Динамо» Лепский: «В «Спартак» никогда бы в жизни не перешел. В моем гардеробе даже нет красного»

Теги Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва Иван Лепский Футбол

Защитник «Динамо» Иван Лепский назвал «Спартак» самым принципиальным соперником.

18-летний Лепский находится в системе «Динамо» с 2016 года, в сезоне-2023/24 он дебютировал за основную команду в РПЛ.

– Есть для тебя принципиальная команда, куда бы точно не перешел?

– 100% – это «Спартак». Никогда бы в жизни не перешел.

Понятно, почему – когда еще был в академии, нам не то что внушали, а просто перед матчами со «Спартаком» больше мотивировали. В чем это выражалось? Так скажем, в громких словах. В моем гардеробе даже нет красного цвета! – сказал Лепский.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кондитер
у них болезнь какая то спрашивать у каждого игрока о переходе в Спартак ?
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Spartakus1984
Да,да слышали мы это всё уже.Потом,при переходе скажет,что его слова не так поняли,был молод,не понимал что говорит и т .д.))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Machine Head
Зобнин всю жизнь с детства за Спартак . Весь гардероб в красном .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Spartakus1984
Ответ Machine Head
Ни у кого из динамовцев нет ничего красного в гардеробе . Как -то мне подарили галстук красного цвета , помню подарил его кому -то. Просто даже сам красный цвет это не мой . Лепский красавчик!
У тебя кровь красного цвета,срочно нужно перелить и закачать голубую))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий