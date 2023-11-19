Защитник «Динамо» Лепский: «В «Спартак» никогда бы в жизни не перешел. В моем гардеробе даже нет красного»

Защитник «Динамо» Иван Лепский назвал «Спартак» самым принципиальным соперником.

18-летний Лепский находится в системе « » с 2016 года, в сезоне-2023/24 он дебютировал за основную команду в .

– Есть для тебя принципиальная команда, куда бы точно не перешел?

– 100% – это « ». Никогда бы в жизни не перешел.

Понятно, почему – когда еще был в академии, нам не то что внушали, а просто перед матчами со «Спартаком» больше мотивировали. В чем это выражалось? Так скажем, в громких словах. В моем гардеробе даже нет красного цвета! – сказал .

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