Веа проиграл президентские выборы в Либерии после 6 лет у власти. Правительство обладателя «Золотого мяча» критиковали за коррупцию и невыполненные обещания

Джордж Веа покинет пост президента Либерии.

Действующий глава государства проиграл второй тур президентских выборов оппозиционному кандидату Джозефу Бокаю. Последний набрал 50,89% голосов – за него проголосовало на 28 тысяч человек больше, чем за Веа. Джордж признал поражение.

«Либерийский народ высказался, и мы услышали его голос. Однако плотность результатов свидетельствует о глубоком расколе внутри нашей страны.

Давайте преодолеем разногласия, вызванные избирательной кампанией, и объединимся как одна нация и единый народ», – сказал бывший футболист, пообещав продолжать работать на благо Либерии. Единственный африканский обладатель «Золотого мяча» (1995 года) покинет пост президента страны в январе.

Экс-игрок « », « » и « » Веа руководил государством с января 2018 года после победы на выборах в декабре 2017-го.

Критики обвиняли его правительство в коррупции (так, в 2022-м три чиновника его правительства попали под санкции США из-за предполагаемой коррупции), а его самого – в невыполнении обещания улучшить жизнь беднейших слоев населения. В 2019-2020 годах в стране прошли протесты из-за экономических проблем, на которых протестующие требовали отставки Веа.

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