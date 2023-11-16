Майкл Фассбендер: «Я болею за «Ливерпуль». Единственный раз, когда я был на «Энфилде» – 4:0 с «Барсой». Я выбрал идеальный матч. Спорт может вдохновлять как ничто другое»

Майкл Фассбендер рассказал, что болеет за «Ливерпуль».

«Футбол – главный вид спорта, особенно в Европе. Это спорт номер один. Я играл в футбол в начальной и средней школе, но в лучшем случае на среднем уровне. Я могу быстро бегать, и если мяч попадет мне в нужную часть тела, то он может оказаться там, где должен!

Я не страстный фанат футбола. Мне интересны определенные матчи. Я болею за «Ливерпуль». Конечно, я смотрел чемпионат мира и чемпионов», – сказал Фассбендер.

Актер, известный по фильмам «Бесславные ублюдки», «Прометей», «Люди Икс», «Убийца» и другим, рассказал, что был на матче « » против «Барселоны» на « » в 2019 году. Тогда «красные» одержали победу со счетом 4:0 и вышли в финал Лиги чемпионов после разгромного поражения в первом полуфинальном матче (0:3).

«Это было невероятно, потому что это был первый и единственный раз в жизни, когда я был на «Энфилде». Я выбрал идеальный матч. Мы купили билеты за несколько месяцев до этого, и я помню, как мой друг Коннор сказал: «А стоит ли нам все-таки идти? Шансы пройти после [первого] полуфинала практически нулевые». А я ответил: «Нет, мы должны пойти».

Затем прибытие на стадион, атмосфера, болельщики – очевидно, как болельщик «Ливерпуля», я буду предвзят, но я думаю, что у клуба лучшие болельщики в мире. У меня были мурашки.

Тот матч внушал трепет. На самом деле, это один из тех моментов, когда спорт действительно может вдохновлять как ничто другое», – сказал Фассбендер.

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