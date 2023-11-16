Майкл Фассбендер: «Я болею за «Ливерпуль». Единственный раз, когда я был на «Энфилде» – 4:0 с «Барсой». Я выбрал идеальный матч. Спорт может вдохновлять как ничто другое»

Теги Энфилд Ливерпуль премьер-лига Англия Барселона Лига чемпионов УЕФА болельщики кино Майкл Фассбендер Футбол

Майкл Фассбендер рассказал, что болеет за «Ливерпуль».

«Футбол – главный вид спорта, особенно в Европе. Это спорт номер один. Я играл в футбол в начальной и средней школе, но в лучшем случае на среднем уровне. Я могу быстро бегать, и если мяч попадет мне в нужную часть тела, то он может оказаться там, где должен!

Я не страстный фанат футбола. Мне интересны определенные матчи. Я болею за «Ливерпуль». Конечно, я смотрел чемпионат мира и Лигу чемпионов», – сказал Фассбендер.

Актер, известный по фильмам «Бесславные ублюдки», «Прометей», «Люди Икс», «Убийца» и другим, рассказал, что был на матче «Ливерпуля» против «Барселоны» на «Энфилде» в 2019 году. Тогда «красные» одержали победу со счетом 4:0 и вышли в финал Лиги чемпионов после разгромного поражения в первом полуфинальном матче (0:3).

«Это было невероятно, потому что это был первый и единственный раз в жизни, когда я был на «Энфилде». Я выбрал идеальный матч. Мы купили билеты за несколько месяцев до этого, и я помню, как мой друг Коннор сказал: «А стоит ли нам все-таки идти? Шансы пройти после [первого] полуфинала практически нулевые». А я ответил: «Нет, мы должны пойти».

Затем прибытие на стадион, атмосфера, болельщики – очевидно, как болельщик «Ливерпуля», я буду предвзят, но я думаю, что у клуба лучшие болельщики в мире. У меня были мурашки.

Тот матч внушал трепет. На самом деле, это один из тех моментов, когда спорт действительно может вдохновлять как ничто другое», – сказал Фассбендер.

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22 комментария

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Артур Ганненко
Вот это повезло единственный раз и на такой уникальный матч попасть
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Жаргал Шадапов
Великолепный актер болеет за великолепный клуб!)
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Ascar Shatmanov
Хорошие деньки были😁
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Elihio
Очень уважаю творчество Майкла, приятно осознавать, что он так же болеет за ЛФК
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Chris Waddle
а я всегда говорил, что Фассбендер - отличный актёр ))
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deadjoker
И за это Месси тоже мячик дали
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Ваня Кассирский
Угловой уже подали?
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Ваня Кассирский
Ответ QWertY
Салах не такой красивый как наш Кришти, поэтому нет новостей
Салах забил ноунейм стране, какой смысл?
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Я люблю картошку
- В аду есть специальная печь для тех, кто не смотрит до конца матчи Ливерпуля.
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Ваня Кассирский
Ответ QWertY
Кришти вообще играет в ноунейм лиге, но новости не прекращаются
Бесспорно, но ему 37 и он с горящими глазами, а Салах просто в отличной форме
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Роман
4:0 все помнят, угловой Трента, опущенная голова пешехода.
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QWertY
Ответ rigobersong
Салах сделал покер в отборе к ЧМ, где новости?:))
Салах не такой красивый как наш Кришти, поэтому нет новостей
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Крыс Пол
А как он мог купить билеты за несколько месяцев?
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Tpy6kaMerlina
Одарённый актёр. Почему-то думал, что он американец и удивился, прочитав о его любви к соккеру. Залез в поисковик: ан нет, не американец, европеец. Всё стало чуть понятнее. Ну а Ливер, конечно, привлекает многих болельщиков, от наших до ирландских, чего уж там.
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Тимур Жалолдинов
Магнит попал на исторический матч Ливерпуля
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Yoshiyuki Lewis
Болеет за лучший клуб мира
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Dark.Babysitter
Дэвид знает, что говорит
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mantihor_e
Corner taken quickly... Origi!’
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Остужающий
Красава, Фасс!)
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