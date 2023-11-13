Зарема о «Спартаке»: «Медина ужасно играет из матча в матч, Бонгонда будто и нет в команде. Уже 15 туров прошло – никто их трансферы не оценивает почему-то»

Зарема Салихова недовольна летней трансферной кампанией «Спартака».

«Те, кто еще вчера поливал , сегодня молчат в тряпочку об ужасной игре из матча в матч , а о вообще стали забывать, как будто его и нет в « ».

Никто не оценивает эти трансферы почему-то, хотя прошло уже 15 туров», – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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