Зарема о «Спартаке»: «Медина ужасно играет из матча в матч, Бонгонда будто и нет в команде. Уже 15 туров прошло – никто их трансферы не оценивает почему-то»

Теги Спартак премьер-лига Россия Тео Бонгонда Хесус Медина Шамар Николсон Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова недовольна летней трансферной кампанией «Спартака».

«Те, кто еще вчера поливал Шамара Николсона, сегодня молчат в тряпочку об ужасной игре из матча в матч Медины, а о Бонгонда вообще стали забывать, как будто его и нет в «Спартаке».

Никто не оценивает эти трансферы почему-то, хотя прошло уже 15 туров», – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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19 комментариев

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Zenith forever
Медина себя хорошо зарекомендовал в ЦСКА, Бонгонга прекрасно начал в Спартаке, а что потом с ними делает рыжий ставленник и любимец Заремы, это вопрос.
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FunyaFun
Почему ты не оценивала, когда Тео забивал первые несколько туров и отдавал голевые? Что касается Медины, то он пока четкого места на поле себе как будто найти не может. По Шамару - он ужасно играл в прошлом сезоне, либо уровень такой, либо (что более вероятно) ему тут просто стало скучно и он уехал во вполне конкурентный чемпионат. Что не так?
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Сергей Лепехин
Медина во вчерашнем матче был одним из ключевых игроков
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Саша Пушкин
Ответ Zenith forever
Медина себя хорошо зарекомендовал в ЦСКА, Бонгонга прекрасно начал в Спартаке, а что потом с ними делает рыжий ставленник и любимец Заремы, это вопрос.
Зарема-солнышко, наконец-то появилась!
До сих пор уверен, что когда Рианчо вещал нам о том, что солнце взойдет, он так иносказательно предсказывал скорое появление Заремы на футбольном небосклоне.
И вскоре явление Зу><хры народу случилось.
Возрадуемся же!
И ведь памятуя о биографии Заремы и ее трудовой деятельности, она могла появиться почти в любом большом футбольном клубе страны, а повезло именно красно-белым. Счастливчики.
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Камбоджа Иванов
Может потому что они не кричат о чемпионствах и заговорах, потому никто особо не цепляется за игру пришедших игроков? Это же вы там Ларссона чуть ли не Месси называли
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юра георгиевский
Пятеро детей Заремы вытянули свои, тоненькие ручки и кричат из кухни: «Мамочка, ну скорее дай нам борща, ты же недавно сварила его, хватит в этом интернете лазить!»
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Михаил1970
На вопрос, на такой есть ответ простой: "Потому-что дождь"
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Анатолий Нагорный
Как и ожидалась , тут как тут.
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redwhiteteam
Ларсона оценила?
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ЗЕНИТ65
Она не только экспертница, но ещё и оценщица?
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Данко Лазович
нормальные трансферы. под стать середнячку:)
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CHELSEA_2008
Ответ Евгений Шазиев
Куда она лезет-то? Шла бы борщ варить. А она и его не умеет.
Зачем этот сексизм? Жизнь женщины должна ограничиваться только кухней и детьми?
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юра георгиевский
Ответ Данко Лазович
нормальные трансферы. под стать середнячку:)
Как-будто в наш спартачок другие мастера кожаного мяча пойдут. Пусть лучше радуются этим бегункам и благодарят судьбу.
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