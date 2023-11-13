Зарема о «Спартаке»: «Медина ужасно играет из матча в матч, Бонгонда будто и нет в команде. Уже 15 туров прошло – никто их трансферы не оценивает почему-то»
Зарема Салихова недовольна летней трансферной кампанией «Спартака».
«Те, кто еще вчера поливал Шамара Николсона, сегодня молчат в тряпочку об ужасной игре из матча в матч Медины, а о Бонгонда вообще стали забывать, как будто его и нет в «Спартаке».
Никто не оценивает эти трансферы почему-то, хотя прошло уже 15 туров», – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.
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До сих пор уверен, что когда Рианчо вещал нам о том, что солнце взойдет, он так иносказательно предсказывал скорое появление Заремы на футбольном небосклоне.
И вскоре явление Зу><хры народу случилось.
Возрадуемся же!
И ведь памятуя о биографии Заремы и ее трудовой деятельности, она могла появиться почти в любом большом футбольном клубе страны, а повезло именно красно-белым. Счастливчики.