Симеоне о 3:1 с «Вильярреалом»: «Замены изменили ход матча, и это то, что было нужно»

Диего Симеоне высказался после волевой победы над «Вильярреалом» (3:1) в Ла Лиге.

«Мы провели второй тайм структурно. Замены изменили ход матча, и это то, что было нужно.

Лино (автор третьего гола – прим. Sports.ru) может хорошо играть на фланге, ему там комфортно, и он здорово придает нам глубину.

Я всегда готов к матчам с такими вторыми таймами, где все решается в концовке, поэтому некоторые игроки, такие как Маркос [Льоренте], Корреа и Пабло [Барриос], начинают матч в запасе. У них другие скорости», – сказал главный тренер « ».