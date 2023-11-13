Симеоне о 3:1 с «Вильярреалом»: «Замены изменили ход матча, и это то, что было нужно»

Теги Вильярреал Атлетико Ла Лига Диего Симеоне Футбол

Диего Симеоне высказался после волевой победы над «Вильярреалом» (3:1) в Ла Лиге.

«Мы провели второй тайм структурно. Замены изменили ход матча, и это то, что было нужно.

Лино (автор третьего гола – прим. Sports.ru) может хорошо играть на фланге, ему там комфортно, и он здорово придает нам глубину.

Я всегда готов к матчам с такими вторыми таймами, где все решается в концовке, поэтому некоторые игроки, такие как Маркос [Льоренте], Корреа и Пабло [Барриос], начинают матч в запасе. У них другие скорости», – сказал главный тренер «Атлетико».

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