Аллегри о матче с «Интером» 26 ноября: «Они фавориты Серии А и уже несколько лет могли бы брать скудетто. Но в отдельно взятой игре может быть что угодно»

Массимилиано Аллегри не расстроился из-за первого пропущенного гола за 615 минут.

«Нам важно было победить, чтобы занять выгодное положение в таблице. Побеждать всегда непросто, а « » находится в превосходной форме.

После 2:0 мы перестали быстро двигать мяч и пропустили после углового. Рано или поздно мы должны были пропустить, и, к счастью, этот гол не повлиял на результат.

Мне показалось, что в первые полчаса у нас были небольшие сложности, но затем затем мы начали быстрее двигаться. Мы должны были забить раньше, но при этом все равно продолжали играть компактно и выжали максимум из стандартных положений.

Я не беспокоюсь [насчет формы нападающих]. Мы начали создавать больше моментов, голы придут. Это не вызывает беспокойства. Нужно более эффективно и спокойно отдавать последний пас, но в целом настроение отличное.

«Интер» – фаворит Серии А, как и « » с «Наполи», но в отдельно взятом матче может произойти что угодно. Мы должны постараться удержаться наверху, чтобы иметь преимущество перед командой с пятого места [в борьбе за топ-4].

«Интер уже несколько лет выстроен так, чтобы завоевывать скудетто. Пока ему этого не удалось, но в этом сезоне он фаворит», – сказал главный тренер « » в эфире DAZN.

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