Круговой перед «Краснодаром»: «Очень хочется победить и вернуться на первое место. Сейчас это самый важный матч для нас»

Данил Круговой высказался перед сегодняшним матчем с «Краснодаром» в Мир РПЛ.

— Несколько раз в новейшей истории матчи с « » имели для « » решающее значение в борьбе за чемпионство, но сам «Краснодар», как правило, в этой борьбе не участвовал. В этом сезоне ситуация изменилась. В чем прибавили «быки»?

— Поменялся тренер, некоторые игроки, они дали качество. Мне импонирует эта команда. Они и в атаку играют, и в обороне надежны. Мотя [Сафонов] в воротах — ​вообще скала. Есть Кордоба, противостояние которого с Родригао ждут все.

— Чего ждете от игры с краснодарцами на «Газпром Арене» в этот раз?

— Очень хочется победить и вернуться на первое место. Сейчас это самый значимый и важный матч для нас, – сказал защитник «Зенита».

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