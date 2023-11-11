Круговой перед «Краснодаром»: «Очень хочется победить и вернуться на первое место. Сейчас это самый важный матч для нас»
Данил Круговой высказался перед сегодняшним матчем с «Краснодаром» в Мир РПЛ.
— Несколько раз в новейшей истории матчи с «Краснодаром» имели для «Зенита» решающее значение в борьбе за чемпионство, но сам «Краснодар», как правило, в этой борьбе не участвовал. В этом сезоне ситуация изменилась. В чем прибавили «быки»?
— Поменялся тренер, некоторые игроки, они дали качество. Мне импонирует эта команда. Они и в атаку играют, и в обороне надежны. Мотя [Сафонов] в воротах — вообще скала. Есть Кордоба, противостояние которого с Родригао ждут все.
— Чего ждете от игры с краснодарцами на «Газпром Арене» в этот раз?
— Очень хочется победить и вернуться на первое место. Сейчас это самый значимый и важный матч для нас, – сказал защитник «Зенита».
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