Вратари «Реала» отразили 3 из 4 последних пенальти в ЛЧ. До этого пропускали с 11 метров 19 раз подряд

Теги Брага Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Тибо Куртуа Андрей Лунин Футбол

Вратари «Реала» отразили 3 из 4 последних пенальти в Лиге чемпионов.

В сегодняшнем матче группового этапа ЛЧ против «Браги» Андрей Лунин отразил 11-метровый, назначенный за фол Лукаса Васкеса на Кристиане Борхе в штрафной площади.

«Реал» не пропустил с пенальти в Лиге чемпионов в 3 из 4 последних случаев. До украинца 2 сэйва сделал Тибо Куртуа.

До этого голкиперам мадридцев не удавалось отразить в турнире 19 подряд ударов с точки без учета послематчевых серий.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча (3:0).

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6 комментариев

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фк кабинет
Вспоминается отбитый пенальти Куртуа в Париже от Месси который решил исход серии в 1/8.
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+8
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Real_v_dushe
Сейвы кстати сильные были, чувствуется работа тренеров вратарей в этом вопросе.
+4
0
+4
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f0rmoceft
Ответ GuruFutbola
Мчк величайший клуб по пенальти, чтобы не говорили хейтеры)
Сказал хейтер
+4
-1
+3
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