Вратари «Реала» отразили 3 из 4 последних пенальти в ЛЧ. До этого пропускали с 11 метров 19 раз подряд
Вратари «Реала» отразили 3 из 4 последних пенальти в Лиге чемпионов.
В сегодняшнем матче группового этапа ЛЧ против «Браги» Андрей Лунин отразил 11-метровый, назначенный за фол Лукаса Васкеса на Кристиане Борхе в штрафной площади.
«Реал» не пропустил с пенальти в Лиге чемпионов в 3 из 4 последних случаев. До украинца 2 сэйва сделал Тибо Куртуа.
До этого голкиперам мадридцев не удавалось отразить в турнире 19 подряд ударов с точки без учета послематчевых серий.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча (3:0).
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