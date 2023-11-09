Вратари «Реала» отразили 3 из 4 последних пенальти в ЛЧ. До этого пропускали с 11 метров 19 раз подряд

Вратари «Реала» отразили 3 из 4 последних пенальти в Лиге чемпионов.

В сегодняшнем матче группового этапа ЛЧ против «Браги» отразил 11-метровый, назначенный за фол Лукаса Васкеса на Кристиане Борхе в штрафной площади.

« » не пропустил с пенальти в в 3 из 4 последних случаев. До украинца 2 сэйва сделал Тибо Куртуа.

До этого голкиперам мадридцев не удавалось отразить в турнире 19 подряд ударов с точки без учета послематчевых серий.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча (3:0).

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