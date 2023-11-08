Каррагер называет Жиру «Жируд». Оливье это не раздражает: «Меня так называли 9 лет в АПЛ»

Оливье Жиру не раздражает, что Джейми Каррагер называет его «Жируд».

Во время интервью с форвардом « » в эфире CBC Sports после победы над «ПСЖ» (2:1) ведущая Кейт Абдо спросила француза, не раздражает ли его то, что Каррагер не может правильно произнести его фамилию.

«Нет, меня называли [Жируд] девять лет в Премьер-лиге, – ответил француз.

Затем Каррагер попросил «просветить» его, как правильно произносить фамилию. Жиру ответил.

Абдо, говорящая по-французски, произнесла фамилию почти идеально. Другой эксперт в студии , по мнению , «немного переборщил с буквой «Р».

Затем настала очередь Каррагера. После неловкой паузы, когда бывший защитник «Ливерпуля» спросил, действительно ли он должен это произносить, он назвал нападающего «Оливией», а не Оливье.

Первая попытка Каррагера произнести имя французского форварда прозвучала так, как будто он использовал букву «л» в фамилии Жиру. «Не Жилу, а Жиру», – сказал игрок «Милана». Для Каррагера это прозвучало как звук «W», что привело к еще большему замешательству, когда он сказал «Живу».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!