Каррагер называет Жиру «Жируд». Оливье это не раздражает: «Меня так называли 9 лет в АПЛ»

Теги Милан Джейми Каррагер Майка Ричардс премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Оливье Жиру Футбол

Оливье Жиру не раздражает, что Джейми Каррагер называет его «Жируд».

Во время интервью с форвардом «Милана» в эфире CBC Sports после победы над «ПСЖ» (2:1) ведущая Кейт Абдо спросила француза, не раздражает ли его то, что Каррагер не может правильно произнести его фамилию.

«Нет, меня называли [Жируд] девять лет в Премьер-лиге, – ответил француз.

Затем Каррагер попросил «просветить» его, как правильно произносить фамилию. Жиру ответил.

Абдо, говорящая по-французски, произнесла фамилию почти идеально. Другой эксперт в студии Майка Ричардс, по мнению Жиру, «немного переборщил с буквой «Р».

Затем настала очередь Каррагера. После неловкой паузы, когда бывший защитник «Ливерпуля» спросил, действительно ли он должен это произносить, он назвал нападающего «Оливией», а не Оливье.

Первая попытка Каррагера произнести имя французского форварда прозвучала так, как будто он использовал букву «л» в фамилии Жиру. «Не Жилу, а Жиру», – сказал игрок «Милана». Для Каррагера это прозвучало как звук «W», что привело к еще большему замешательству, когда он сказал «Живу».

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6 комментариев

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Джек Токтошакунов
а правильно будет Гироуд
+15
-1
+14
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Michael Sneg
Ренаулт, Пеогеот
+4
-1
+3
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utsh44psmr
Да уж, кринге
+4
-1
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Mohnatiy
Сенсатионал невс! 🤣
+1
0
+1
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onsigne
Гироуд и Коуртоис ехали на пеугеот в боулангерие за кроиссант
0
0
0
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