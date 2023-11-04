Почеттино о матче против «Тоттенхэма» во главе «Челси»: «Особенный момент – вернуться в место, о котором остались удивительные воспоминания. «Арсенал» и «Барсу» я никогда не буду тренировать»

Теги Челси премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Арсенал Тоттенхэм Маурисио Почеттино Футбол

Маурисио Почеттино высказался о предстоящем матче против «Тоттенхэма».

В понедельник «Челси» под руководством Почеттино сыграет с «Тоттенхэмом» на выезде в рамках 11-го тура АПЛ. Аргентинский специалист возглавлял «шпор» с 2014 по 2019 год. 

«Это особенный момент – вернуться спустя четыре года в место, о котором у меня остались удивительные воспоминания. Мы вместе создали удивительные воспоминания. Я думаю, это нечто особенное, не буду врать».

О приеме от фанатов «Тоттенхэма»

«Я не буду ничего говорить на данный момент, потому что нельзя угадать, что произойдет в понедельник. Самое главное, чтобы люди знали, что нельзя забывать все, что мы пережили вместе, все эти удивительные воспоминания.

Я с уважением отнесусь к людям, какие бы мнения они ни выражали, это не изменит моих эмоций, моего взгляда, моих чувств к клубу, с которым, я думаю, мы прошли невероятный путь. 

После того, как мы с «ПСЖ» завершили наши отношения, я хотел на год отойти от футбола. А потом поступило предложение от «Челси». Клубы, которыми я никогда не буду руководить, – это «Арсенал», потому что я считаю их главным соперником «Тоттенхэма», и «Барселона» – из-за «Эспаньола». 

Странно возвращаться спустя четыре года, потому что мне кажется, что это будет счастливый день для меня. Такова жизнь, и нам нужно двигаться дальше, мы профессионалы, но в то же время мы люди», – сказал Почеттино.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

12 комментариев

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Arima Baki
Я тоже никогда не буду встречаться с Меган Фокс, я верен своей жене
+13
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Someone from Internet
Ответ Arima Baki
Я тоже никогда не буду встречаться с Меган Фокс, я верен своей жене
Знала бы Меган Фокс, что теряет...
+10
-1
+9
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Fona
Ответ Zap2k5
Кто ж тебя в Барсу то пустит )))
Уже сложно считать сколько физруков Барсу за последнее время тренировали, но сколько понтов у фанатов)
+11
-4
+7
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Zap2k5
Кто ж тебя в Барсу то пустит )))
+9
-5
+4
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headmaster
Мне вот тоже любопытно, как фанаты ТТХ встретят. С одной стороны кубков нет, с другой - он команду создал и вывел на топ уровень
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Bazilic
А кто тебя звал то?)
Я тоже Реал никогда тренировать на буду!)
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GuruFutbola
Типа челси так , не конкурент Арсу и Ттх?)
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neolol0
Ответ headmaster
Мне вот тоже любопытно, как фанаты ТТХ встретят. С одной стороны кубков нет, с другой - он команду создал и вывел на топ уровень
Да респект ему. Конечно, он немного думал над предложением Челси, это осуждаем, но в целом, конечно, всё хорошо.
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