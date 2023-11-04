Почеттино о матче против «Тоттенхэма» во главе «Челси»: «Особенный момент – вернуться в место, о котором остались удивительные воспоминания. «Арсенал» и «Барсу» я никогда не буду тренировать»

Маурисио Почеттино высказался о предстоящем матче против «Тоттенхэма».

В понедельник «Челси» под руководством Почеттино сыграет с « » на выезде в рамках 11-го тура . Аргентинский специалист возглавлял «шпор» с 2014 по 2019 год.

«Это особенный момент – вернуться спустя четыре года в место, о котором у меня остались удивительные воспоминания. Мы вместе создали удивительные воспоминания. Я думаю, это нечто особенное, не буду врать».

О приеме от фанатов «Тоттенхэма»

«Я не буду ничего говорить на данный момент, потому что нельзя угадать, что произойдет в понедельник. Самое главное, чтобы люди знали, что нельзя забывать все, что мы пережили вместе, все эти удивительные воспоминания.

Я с уважением отнесусь к людям, какие бы мнения они ни выражали, это не изменит моих эмоций, моего взгляда, моих чувств к клубу, с которым, я думаю, мы прошли невероятный путь.

После того, как мы с «ПСЖ» завершили наши отношения, я хотел на год отойти от футбола. А потом поступило предложение от « ». Клубы, которыми я никогда не буду руководить, – это « », потому что я считаю их главным соперником «Тоттенхэма», и « » – из-за «Эспаньола».

Странно возвращаться спустя четыре года, потому что мне кажется, что это будет счастливый день для меня. Такова жизнь, и нам нужно двигаться дальше, мы профессионалы, но в то же время мы люди», – сказал Почеттино.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!