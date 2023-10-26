«Бавария» отказалась от подписания Папастатопулоса. Экс-защитник «Арсенала» перейдет в «Бетис», контракт – до конца сезона

Теги Бавария бундеслига Германия Бетис Ла Лига возможные трансферы Олимпиакос высшая лига Греция Сократис Папастатопулос Футбол

«Бавария» отказалась от трансфера Сократиса Папастатопулоса.

Как сообщает Bayern&Germany со ссылкой на Bild, «Бавария» рассматривала возможность подписания краткосрочного контракта с 35-летним защитником, но в итоге от трансфера было решено отказаться. Мюнхенский клуб намерен усилить линию обороны в январское трансферное окно.

По информации журналиста Маттео Моретто, Папастатопулос близок к подписанию контракта с «Бетисом» до конца сезона. Медицинское обследование экс-защитника «Арсенала» запланировано на четверг.

Сократис Папастатопулос находится в статусе свободного агента после ухода из «Олимпиакоса» по окончании прошлого сезона. Со статистикой греческого защитника можно ознакомиться здесь.

Пройдите простой тест и смотрите класико за 1 рубль!

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фёдор Кузнецов
Я может пропустил, но разве у Баварии такая проблема в обороне что они интересовались Сократисом и Боатенгом?
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alfadi
Ответ Фёдор Кузнецов
Я может пропустил, но разве у Баварии такая проблема в обороне что они интересовались Сократисом и Боатенгом?
Три центральных всего и столько же крайних, из которых всегда минимум 1 травмирован, а обычно больше
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михо
Ответ Фёдор Кузнецов
Я может пропустил, но разве у Баварии такая проблема в обороне что они интересовались Сократисом и Боатенгом?
Три профильных цз, вот сейчас Упа травмирован, в случае дисквы или еще одной травмы играть там придется Горецке, как было недавно в Кубке. Раньше Эрнандес и Павар могли сыграть цз без потери качества, теперь их нет
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Лубянский
Да лучше молодого тогда к основе привлечь, сократис уже в "Оли" был не футболист
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alfadi
Ответ Фёдор Кузнецов
Тогда вопросы к селекции, почему клуб вынужден уже после ТО искать защитников из не самых сильных ветеранов
Упустили на флажке двоих, но в целом да, селекция в обороне не самая успешная по количеству в первую очередь
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фёдор Кузнецов
Ответ alfadi
Три центральных всего и столько же крайних, из которых всегда минимум 1 травмирован, а обычно больше
Тогда вопросы к селекции, почему клуб вынужден уже после ТО искать защитников из не самых сильных ветеранов
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Grachev
Слабоват он для Баварии а вот Бетис это как раз его уровень
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий