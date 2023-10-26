«Бавария» отказалась от подписания Папастатопулоса. Экс-защитник «Арсенала» перейдет в «Бетис», контракт – до конца сезона

«Бавария» отказалась от трансфера Сократиса Папастатопулоса.

Как сообщает Bayern&Germany со ссылкой на Bild, «Бавария» рассматривала возможность подписания краткосрочного контракта с 35-летним защитником, но в итоге от трансфера было решено отказаться. Мюнхенский клуб намерен усилить линию обороны в январское трансферное окно.

По информации журналиста Маттео Моретто, Папастатопулос близок к подписанию контракта с « » до конца сезона. Медицинское обследование экс-защитника « » запланировано на четверг.

Сократис Папастатопулос находится в статусе свободного агента после ухода из « » по окончании прошлого сезона. Со статистикой греческого защитника можно ознакомиться здесь.

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