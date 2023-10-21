Глава Федерации регби России: «У нас больше успехов, чем у футболистов. По европейским достижениям мы в лидерах, перед санкциями были 22-ми в мировом рейтинге»

Глава Федерации регби России считает, что его дисциплина успешнее футбола.

«Если сравнить нас с футболистами, не в смысле игры, а в смысле достижений, то мы являемся обладателями двух Кубков европейских чемпионов. Не Кубки УЕФА, вторые [по статусу в футболе], а первые.

Регби – самый успешный командный вид спорта в России, если оценивать достижения в Европе. В мире – пожалуй, нет. Я очень уважаю победы российских гандболистов, волейболистов, хоккеистов – они выше нас по праву. Но по европейским достижениям мы в лидерах.

Перед санкциями мы были на 22-м месте в мировом рейтинге. При всем уважении к футболистам, у нас успехов было больше», – заявил Игорь Артемьев.

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