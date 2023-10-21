Глава Федерации регби России: «У нас больше успехов, чем у футболистов. По европейским достижениям мы в лидерах, перед санкциями были 22-ми в мировом рейтинге»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная России Кубок европейских чемпионов (регби-7) Футбол

Глава Федерации регби России считает, что его дисциплина успешнее футбола.

«Если сравнить нас с футболистами, не в смысле игры, а в смысле достижений, то мы являемся обладателями двух Кубков европейских чемпионов. Не Кубки УЕФА, вторые [по статусу в футболе], а первые.

Регби – самый успешный командный вид спорта в России, если оценивать достижения в Европе. В мире – пожалуй, нет. Я очень уважаю победы российских гандболистов, волейболистов, хоккеистов – они выше нас по праву. Но по европейским достижениям мы в лидерах.

Перед санкциями мы были на 22-м месте в мировом рейтинге. При всем уважении к футболистам, у нас успехов было больше», – заявил Игорь Артемьев.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

8 комментариев

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vincere
Я ни одного регбиста сборной России не назову, как и 99% населения страны. Плевать на ваш регби.
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Фёдор Костяшкин
Для интереса глянул, до того как нас исключили отовсюду, сборная по регби выиграла 2 матча и 6 проиграла) что он вообще несёт, 22 место в рейтинге, а сколько в регби вообще сборных высокого уровня?
П.С. Ничего против этого спорта не имею, с удовольствием сейчас смотрю Кубок мира
+4
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Андрей Тихонов
Ответ ЦСКА1960
Гордиться невежеством, не знать тех, кто отстаивает спортивную честь нашей страны - должно быть стыдно!
В мире проходят соревнования по сотням видам спорта, Вы про все в курсе? Спортсменов всех знаете, гордитесь ими, поддерживаете?
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savik-A.M.
Ответ ЦСКА1960
Гордиться невежеством, не знать тех, кто отстаивает спортивную честь нашей страны - должно быть стыдно!
какую честь ?
+4
-2
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ЦСКА1960
Он про регби-7?
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catcher69
Что за бред он несёт ? какие кубки чемпионов ???
российские клубы НИКОГДА не участвовали не у кубке чемпионов не в челлендж кубке
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Rugby_Champions_Cup
https://en.wikipedia.org/wiki/EPCR_Challenge_Cup
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Андрей Тихонов
Сборная России по футболу и выше в мировом рейтинге когда-то была. И что с того? Но регбисты-то про это, наверное, не знают.
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