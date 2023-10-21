Глава Федерации регби России: «У нас больше успехов, чем у футболистов. По европейским достижениям мы в лидерах, перед санкциями были 22-ми в мировом рейтинге»
Глава Федерации регби России считает, что его дисциплина успешнее футбола.
«Если сравнить нас с футболистами, не в смысле игры, а в смысле достижений, то мы являемся обладателями двух Кубков европейских чемпионов. Не Кубки УЕФА, вторые [по статусу в футболе], а первые.
Регби – самый успешный командный вид спорта в России, если оценивать достижения в Европе. В мире – пожалуй, нет. Я очень уважаю победы российских гандболистов, волейболистов, хоккеистов – они выше нас по праву. Но по европейским достижениям мы в лидерах.
Перед санкциями мы были на 22-м месте в мировом рейтинге. При всем уважении к футболистам, у нас успехов было больше», – заявил Игорь Артемьев.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
П.С. Ничего против этого спорта не имею, с удовольствием сейчас смотрю Кубок мира
российские клубы НИКОГДА не участвовали не у кубке чемпионов не в челлендж кубке
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Rugby_Champions_Cup
https://en.wikipedia.org/wiki/EPCR_Challenge_Cup