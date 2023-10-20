«Брайтон» продлил контракт с Митомой до 2027-го. Вингером интересовалась «Барса»

Теги премьер-лига Англия Брайтон Каору Митома Футбол

Вингер Каору Митома продлил контракт с «Брайтоном».

Теперь соглашение японского футболиста с «Брайтоном» рассчитано на срок до июня 2027 года.

Фото: twitter.com/OfficialBHAFC

В 2021-м Митома перешел в «Брайтон» из японского «Кавасаки Фронтале» за 3 млн евро. В сезоне-2021/22 он играл за бельгийский «Юнион» на правах аренды, а затем вернулся в «Брайтон». У него 13 голов и 12 результативных передач в 52 матчах за клуб.

Ранее появилась информация о том, что интерес к Митоме проявляет «Барселона».

В этом сезоне 26-летний левый вингер забил 3 гола и сделал 4 ассиста в 11 матчах за «Брайтон» во всех турнирах. Полную статистику левого вингера можно найти здесь.

«Брайтон» – самый умный клуб мира. И сейчас вы зауважаете его еще сильнее

Каору Митома – новая звезда «Брайтона». Он прерывал карьеру ради универа и защитил диплом про дриблинг

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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9 комментариев

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Morning Again
Лакомый кусок для многих топ клубов на следующее трансферное окно.
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rude.
Если Кайседо сплавили за 150, то Митому за все 250 куда-то сплавят
+6
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corazón blanco
Прекрасно работает руководство Брайтона, купили за гроши, выстрельнул благодаря Де Дзерби, продлили японца и смогут в случае заинтересованности других клубов требовать хорошие деньги.
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King_X
Ответ rude.
Если Кайседо сплавили за 150, то Митому за все 250 куда-то сплавят
Куда-то в синюю часть Лондона 😂
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rude.
Ответ King_X
Куда-то в синюю часть Лондона 😂
Посмотрим, может там таки начнут что-то подозревать наконец))
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Алксандр Гадюшкин
А где фанаты Барсы которые писали что они не Челси, у него полтора года контракта и они его по дешовке купят)) 😄
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Александр Костенко
Да пока норм себя показывает. Тут ему место в старте гарантированно.
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ljolik888
Брайтон красавцы ! Трансферная политика просто класс. !
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