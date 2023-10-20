«Брайтон» продлил контракт с Митомой до 2027-го. Вингером интересовалась «Барса»
Вингер Каору Митома продлил контракт с «Брайтоном».
Теперь соглашение японского футболиста с «Брайтоном» рассчитано на срок до июня 2027 года.
Фото: twitter.com/OfficialBHAFC
В 2021-м Митома перешел в «Брайтон» из японского «Кавасаки Фронтале» за 3 млн евро. В сезоне-2021/22 он играл за бельгийский «Юнион» на правах аренды, а затем вернулся в «Брайтон». У него 13 голов и 12 результативных передач в 52 матчах за клуб.
Ранее появилась информация о том, что интерес к Митоме проявляет «Барселона».
В этом сезоне 26-летний левый вингер забил 3 гола и сделал 4 ассиста в 11 матчах за «Брайтон» во всех турнирах. Полную статистику левого вингера можно найти здесь.
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