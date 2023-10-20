Андрей Мостовой перед «Крыльями»: «Зениту» больше нельзя терять очки. Каждая игра сродни финалу»

Теги Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия Краснодар Андрей Мостовой Футбол

Андрей Мостовой высказался об отставании «Зенита» от «Краснодара».

«Зенит» занимает 3-е место в таблице Мир РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 7 очков. В воскресенье команда Сергея Семака встретится с «Крыльями Советов», которые идут вторыми и опережают «Зенит» на один балл.

– Как самочувствие? Набрали форму, готовы сыграть? Какие у вас мысли о «Крыльях Советов»?

– Все хорошо. Провел контрольную игру против «Кайрата». Очень хорошо, что нога не заболела и особо мыслей не было о ней. Психологическое состояние в плане ноги было беспроблемное, думал только об игре и за эту неделю подготовился тоже, считаю, хорошо. Форму набираю, чувствую себя тоже хорошо: и физически каждый день лучше и лучше. Поэтому полностью готов к матчу.

По игре считаю, что «Крылья» – очень хорошая команда. У них произошла смена поколений, пришли новые футболисты. Думаю, неспроста они идут на втором месте. Очень интересная, атакующая и молодая команда. Думаю, будет очень интересно.

Андрей, что случилось с «Крыльями»? Команда в прошлом году боролась во второй части за выживание, а сейчас в лидерах. Что это за невероятное преображение, на ваш взгляд? Как такое возможно?

– Может быть, хорошо сборы провели. Также игроки какие-то добавились. Может давила последняя часть сезона, тот факт, что боролись за выживание. Опять же, тренеры очень хорошие, умеют работать с молодыми ребятами. Сейчас там молодой парень Салтыков забивает и хорошо играет. Совокупность факторов. Самое главное, что очень интересно команда играет, не боится, атакует. Интересно, как они с нами сыграют в Петербурге.

– 11 туров позади, от «Краснодара» отставание семь очков, «Крылья» выше «Зенита». Можно ли считать, что матч в какой-то степени будет как финал? Как минимум на данный момент, если мы говорим об осенней части сезона.

– Сравнить с финалом, наверное, тяжело. Но сейчас для нас каждая игра очень важна. Семь очков отставание от «Краснодара», нам нельзя больше терять. Нельзя играть вничью и проигрывать. Каждая игра сродни финалу в какой-то степени, тем более, когда «Крылья» выше нас идут. Нужна только победа и потом уже [будем] ждать осечки «Краснодара» и очной игры с ними, – сказал полузащитник «Зенита».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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5 комментариев

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igls54
Как только не тот Мостовой, сразу адекватное суждение
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interested
Дело говорит, студент! ))
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Finnish_Spitz
Научитесь бить точно - реализация слабая в этом сезоне. И побольше креатива, а то слишком прямолинейно действуете. Противник уже хорошо знает ваши ходы. Ну и да, добавьте скорости - как только увеличиваете темп игры, то в большинстве случаев вся, хорошо выстроенная, оборона противника начинает запаздывать и рушится.
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Сергей48
Матч тура будет! В предвкушении…)
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Архитектор Мендисабаль
Хороший настрой, победы Зениту!
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