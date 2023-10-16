Карвахаль об игре против Холанда: «Испания не позволяла ему удобно принимать мяч. Похвалите центральных защитников»

Теги Сборная Испании по футболу сборная Норвегии по футболу квалификация Евро-2024 Даниэль Карвахаль Эрлинг Холанд Футбол

Даниэль Карвахаль рассказал, как сборная Испании сдержала Эрлинга Холанда.

Защитник испанцев выразил мнение после матча отбора Евро-2024 с Норвегией (1:0).

«В обороне, начиная от Унаи [Симона] и заканчивая Альваро [Моратой], мы действовали очень компактно и не позволяли ему удобно принимать мяч.

Похвалите центральных защитников – они проделали превосходную работу», – сказал Карвахаль.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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6 комментариев

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Кашшай Чакырович
Вот такой момент Норвегия по именам точно не хуже Шотландии , но где Норвегия и где Шотландия в группе
+4
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+4
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Мадридский ястреб
Холланд сдулся. Несите нового
+4
-4
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SaH4r.
обладатель ЗМ 2023 по мнению кринжебоев опять слился в важном матче))
+2
-2
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Собиратель хаоса
Ответ VERBLYUD
Евро-2021 ЧМ-2022 Евро-2024... Холанд не затащил свою сборную на 3-й подряд крупный турнир. Посмотрел статистику, там во всех решающих матчах у него 0+0 и по оценкам за матч он один из худших, но зато против Гибралтаров и Кипров стабильно забивает!
А есть тот, кто прям в одиночку затащил? В современном футболе если кто-то что-то и тащит, то в конкретеом матче и то часто случайно. Сейчас даже Люксембург научился в футбол играть.
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