Карвахаль об игре против Холанда: «Испания не позволяла ему удобно принимать мяч. Похвалите центральных защитников»
Даниэль Карвахаль рассказал, как сборная Испании сдержала Эрлинга Холанда.
Защитник испанцев выразил мнение после матча отбора Евро-2024 с Норвегией (1:0).
«В обороне, начиная от Унаи [Симона] и заканчивая Альваро [Моратой], мы действовали очень компактно и не позволяли ему удобно принимать мяч.
Похвалите центральных защитников – они проделали превосходную работу», – сказал Карвахаль.
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