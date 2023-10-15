Украина и Италия набрали по 10 очков в отборе на Евро-2024 и на 3 балла отстают от Англии. У команды Реброва на игру больше
Украина не смогла опередить Италию после 6-го матча в квалификации Евро-2024.
За последние сутки команда Сергея Реброва обыграла Северную Македонию (2:0), а команда Лучано Спаллетти разгромила Мальту (4:0).
Теперь у обеих сборных по 10 очков, Италия выше за счет дополнительных показателей, при этом проведя на матч меньше (5 против 6 игр).
Лидирует в группе C Англия с 13 очками после 5 матчей.
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