Юрист Хохлова о споре с Facebook*: «Работают судебные приставы. Пытаются получить деньги»
Юрист Дмитрия Хохлова рассказала, на какой стадии находится спор с Facebook*.
В октябре прошлого года иск бывшего тренера «Динамо» и «Сочи» был частично удовлетворен, Солнцевский суд Москвы обязал ответчика «выплатить Хохлову 64 миллиона рублей, 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда, а также разблокировать все упоминания фамилии Хохлов в течение одного месяца».
– Там работают судебные приставы. Исполнительный лист у них.
– Пытаются изъять эти деньги?
– Видимо, да, пытаются как-то получить деньги.
– Facebook отказывается платить?
– Сам Facebook так и не выходил на связь.
– Если Facebook покинул Россию, юридически еще можно что-то сделать?
– Ответственность как организация несет Meta. Facebook – только часть этой организации. Как и WhatsApp, который остался в России. Так что компания имеет финансовый оборот в стране, – сказала Анна Варганова.
* – Facebook принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России
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