Левандовски о «Барсе» в ЛЧ: «Хотим пройти как можно дальше, осознаем ее важность. Мы лучше готовы, чем в прошлый раз»

Теги Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Роберт Левандовски Футбол

Роберт Левандовски рассказал о важности Лиги чемпионов для «Барселоны».

«В прошлый раз наше выступление в Лиге чемпионов закончилось слишком рано. Лига чемпионов в этом году гораздо важнее, и весь клуб уделяет ей гораздо больше внимания, потому что мы осознаем, насколько она важна для нас.

Мы также лучше подготовлены. В прошлом году все было гораздо хаотичнее, сейчас больше стабильности. Кадровые изменения произошли, но костяк остался.

Мы знаем, что Лига чемпионов – это также вопрос удачи. Мы хотим сосредоточиться на победе в нашей группе, а затем на подготовке к нашим соперникам. Мы хотим играть в футбол, который будет не только эффективным, но и умным.

У нас большой потенциал. Мы выиграли Ла Лигу и Суперкубок, и ожидания растут. Мы сделаем все возможное, чтобы финишировать первыми в Ла Лиге и пройти как можно дальше в Лиге чемпионов», – сказал польский нападающий.

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4 комментария

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Инженер Управляющий
с третьего места в группе до 1/4 ЛЕ
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Кирилл
Готовы то может и лучше, но вот количество травмированных не уменьшилось по сравнению с прошлым сезоном ..
И это очень может сказаться по сезону.
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Вадим Полищук
Еще бы лучше готовы, с такой группой
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