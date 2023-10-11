Левандовски о «Барсе» в ЛЧ: «Хотим пройти как можно дальше, осознаем ее важность. Мы лучше готовы, чем в прошлый раз»

Роберт Левандовски рассказал о важности Лиги чемпионов для «Барселоны».

«В прошлый раз наше выступление в Лиге чемпионов закончилось слишком рано. Лига чемпионов в этом году гораздо важнее, и весь клуб уделяет ей гораздо больше внимания, потому что мы осознаем, насколько она важна для нас.

Мы также лучше подготовлены. В прошлом году все было гораздо хаотичнее, сейчас больше стабильности. Кадровые изменения произошли, но костяк остался.

Мы знаем, что Лига чемпионов – это также вопрос удачи. Мы хотим сосредоточиться на победе в нашей группе, а затем на подготовке к нашим соперникам. Мы хотим играть в футбол, который будет не только эффективным, но и умным.

У нас большой потенциал. Мы выиграли Ла Лигу и Суперкубок, и ожидания растут. Мы сделаем все возможное, чтобы финишировать первыми в и пройти как можно дальше в Лиге чемпионов», – сказал польский нападающий.

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