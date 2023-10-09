Ринат Билялетдинов покинул молодежку «Химок». Команду возглавил Бранимир Петрович

Ринат Билялетдинов покинул пост главного тренера молодежной команды «Химок».

В этой должности 66-летний специалист проработал с апреля 2023 года.

После 12 туров молодежка «Химок» занимает в таблице лиги Б (группа 3) 15-е место.

главным тренером назначен , уже работавший в системе подмосковного клуба. В прошлом сезоне серб входил в тренерский штаб Спартака Гогниева в главной команде «Химок».

С 2020 по 2022 год Петрович занимал должность специалиста по физической подготовке в «Алании».

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