Осинькин о 0:2: «Пари НН» ломал игру «Крыльев», не давал разбежаться. Мы были недостаточно быстры»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Игорь Осинькин Пари НН Футбол

Игорь Осинькин оценил поражение «Крыльев Советов» от «Пари НН» (0:2) в Мир РПЛ.

— Салтыков в перерыве сказал, что ему не хватает пространства на поле. В этом ли причина победы «Пари НН»?

— Конечно, в этом. Любая команда пытается лишить соперника пространства. В ситуации, когда мы нормально вошли в игру, но после пропущенного гола мы долго приходили в себя. Соперник не сосредоточился на своей игре, а ломал нашу игру, не давал нам разбежаться, использовал все оборонительные детали и нюансы, чтобы сбить темп. Мы недостаточно хорошо в этот момент проявили себя и командно, и индивидуально.

— Остались довольны заменами?

— Не могу сказать, что доволен, если мы проигрываем. Наши замены проходили таким образом, что мы хотели добавить скорости, и в нескольких эпизодах мы это получили. Лучше говорить о всей команде. Командная игра не получилась, команда играла недостаточно быстро, даже на ограниченном пространстве, это факт, — сказал главный тренер «Крыльев Советов».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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2 комментария

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pavelrytov@icloud.com
Ну вы теперь лидеры и против вас играют как против лидеров. Нужно привыкать или сползать вниз
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Магомед Саид Амирханов
Не хватает пространства на поле?
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