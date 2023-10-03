Индзаги перед «Бенфикой»: «Будет сложный матч. У «Интера» очень ровная группа»
Симоне Индзаги высказался в преддверии матча «Интера» с «Бенфикой».
Команды встретятся сегодня в Милане в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Конечно, это будет сложный матч. Мы будем противостоять команде, которая играет с очень высокой интенсивностью и которая, как и мы, выиграла все матчи в национальном чемпионате, за исключением одного.
Это очень ровная группа, и это будет матч между двумя отличными командами», – сказал главный тренер «Интера».
Помимо «Интера» и «Бенфики» в группе D выступают «Сосьедад» и «Ред Булл».
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