Индзаги перед «Бенфикой»: «Будет сложный матч. У «Интера» очень ровная группа»

Симоне Индзаги высказался в преддверии матча «Интера» с «Бенфикой».

Команды встретятся сегодня в в рамках 2-го тура группового этапа чемпионов.

«Конечно, это будет сложный матч. Мы будем противостоять команде, которая играет с очень высокой интенсивностью и которая, как и мы, выиграла все матчи в национальном чемпионате, за исключением одного.

Это очень ровная группа, и это будет матч между двумя отличными командами», – сказал главный тренер «Интера».

Помимо «Интера» и «Бенфики» в группе D выступают «Сосьедад» и «Ред Булл».

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