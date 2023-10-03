Индзаги перед «Бенфикой»: «Будет сложный матч. У «Интера» очень ровная группа»

Теги Интер Симоне Индзаги Бенфика Лига чемпионов УЕФА Футбол

Симоне Индзаги высказался в преддверии матча «Интера» с «Бенфикой».

Команды встретятся сегодня в Милане в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Конечно, это будет сложный матч. Мы будем противостоять команде, которая играет с очень высокой интенсивностью и которая, как и мы, выиграла все матчи в национальном чемпионате, за исключением одного.

Это очень ровная группа, и это будет матч между двумя отличными командами», – сказал главный тренер «Интера».

Помимо «Интера» и «Бенфики» в группе D выступают «Сосьедад» и «Ред Булл».

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3 комментария

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damondiamond
а я думал, группа равная
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Трент Резнор
Хорош стелить солому. Только победа нужна, иначе группа из ровной станет сложной.
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ya_za_ac_milan
Да группа интересная. Даже несмотря на то, что Интер вроде как фаворит группы и должен с первого места выходить- что Бенфика, Сосьедад, Зальбург имеют хорошо поставленную игру и могут обыграть Интер. Легких проходных матчей явно не будет.
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