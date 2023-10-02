Аллегри о том, что Шченсны сыграл на ноль 3 матча из 5 в Серии А: «Один из лучших вратарей в Европе»

Теги Ювентус серия А Италия Массимилиано Аллегри Войчех Шченсны Футбол

Массимилиано Аллегри назвал Войчеха Шченсного одним из лучших вратарей в Европе.

В текущем сезоне Серии А поляк сыграл на ноль в трех матчах из пяти.

«Шченсны, несомненно, один из лучших вратарей в Европе. Он среди сильнейших», – сказал главный тренер «Ювентуса».

Подробнее статистика голкипера – здесь.

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8 комментариев

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MinkoffS
Всё правильно Макс сказал. только забыл уточнить, что Войцех один из 52 лучших вратарей мира. Все же понимают, почему не из 50-ти.
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OldRedWhite
Вчера яркое спасение , но отчасти и везение со штрафным !
А так то шахматы с Аталантой можно не считать за игру )
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Пинающий Достоинства
Мой брат один из лучших, уточнил Макс
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Глиномес
Да, верим
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Kubinec_
то что он твой родственник это 100%
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