Аллегри о том, что Шченсны сыграл на ноль 3 матча из 5 в Серии А: «Один из лучших вратарей в Европе»
Массимилиано Аллегри назвал Войчеха Шченсного одним из лучших вратарей в Европе.
В текущем сезоне Серии А поляк сыграл на ноль в трех матчах из пяти.
«Шченсны, несомненно, один из лучших вратарей в Европе. Он среди сильнейших», – сказал главный тренер «Ювентуса».
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А так то шахматы с Аталантой можно не считать за игру )