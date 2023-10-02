Аллегри о том, что Шченсны сыграл на ноль 3 матча из 5 в Серии А: «Один из лучших вратарей в Европе»

Массимилиано Аллегри назвал Войчеха Шченсного одним из лучших вратарей в Европе.

В текущем сезоне Серии А поляк сыграл на ноль в трех матчах из пяти.

« , несомненно, один из лучших вратарей в Европе. Он среди сильнейших», – сказал главный тренер « ».

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