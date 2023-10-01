«Сочи» проиграл 5 матчей подряд в РПЛ, забив 1 гол, и опустился на последнее место. Дальше – игра с «Зенитом»
«Сочи» опустился на последнее место в Мир РПЛ.
Южане на выезде уступили «Факелу» (0:2) в 10-м туре и опустились на 16-ю строчку, имея 6 очков. Клуб из Воронежа стал 14-м, набрав 8 баллов.
Команда, которую сейчас возглавляет Александр Точилин, сменивший Дмитрия Хохлова, проиграла пять матчей подряд в Премьер-лиге. На этом отрезке «Сочи» забил только 1 гол.
Примечательно, что перед неудачной серией южане разгромили «Ростов» со счетом 4:0.
7 октября «Сочи» сыграет дома с « Зенитом».
Отметим, что тренер Сергей Ташуев одержал первую победу во главе «Факела» после двух поражений и ничьей.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
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