«Сочи» проиграл 5 матчей подряд в РПЛ, забив 1 гол, и опустился на последнее место. Дальше – игра с «Зенитом»

«Сочи» опустился на последнее место в Мир РПЛ.

Южане на выезде уступили « » (0:2) в 10-м туре и опустились на 16-ю строчку, имея 6 очков. Клуб из Воронежа стал 14-м, набрав 8 баллов.

Команда, которую сейчас возглавляет , сменивший , проиграла пять матчей подряд в Премьер-лиге. На этом отрезке « » забил только 1 гол.

Примечательно, что перед неудачной серией южане разгромили «Ростов» со счетом 4:0.

7 октября «Сочи» сыграет дома с « Зенитом».

Отметим, что тренер одержал первую победу во главе «Факела» после двух поражений и ничьей.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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