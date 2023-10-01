«Сочи» проиграл 5 матчей подряд в РПЛ, забив 1 гол, и опустился на последнее место. Дальше – игра с «Зенитом»

Теги Александр Точилин Дмитрий Хохлов премьер-лига Россия Сергей Ташуев Факел Сочи Футбол

«Сочи» опустился на последнее место в Мир РПЛ.

Южане на выезде уступили «Факелу» (0:2) в 10-м туре и опустились на 16-ю строчку, имея 6 очков. Клуб из Воронежа стал 14-м, набрав 8 баллов.

Команда, которую сейчас возглавляет Александр Точилин, сменивший Дмитрия Хохлова, проиграла пять матчей подряд в Премьер-лиге. На этом отрезке «Сочи» забил только 1 гол.

Примечательно, что перед неудачной серией южане разгромили «Ростов» со счетом 4:0.

7 октября «Сочи» сыграет дома с « Зенитом».

Отметим, что тренер Сергей Ташуев одержал первую победу во главе «Факела» после двух поражений и ничьей.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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18 комментариев

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Kuryanin
Легкая прогулка для Сочи в поединке с фарм-клубом.
+33
-10
+23
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Рашпель793
Ответ Defender
Головная боль для Газовых , вроде бы и самим очки нужны , но и не поделившись могут потерять 100% очки на следущий сезон
для 100% всегда есть спартачок ))
+23
-7
+16
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Oleg Olegov
По ходу не стоило трогать Гаранина. Вряд ли было бы хуже.
+11
0
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Bashibuzuck
В Лучшей Лиге мира заждались😁
+12
-3
+9
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Defender
Головная боль для Газовых , вроде бы и самим очки нужны , но и не поделившись могут потерять 100% очки на следущий сезон
+23
-15
+8
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utsh44psmr
Дальше разгром газoвого фарма
+13
-6
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Redmi Note9
Там ему и место
+7
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potar70@mail.ru
Очень жаль, самый южный клуб бездарно теряет место в главной лиге, а ведь перспективы были к как минимум в пятерке лучших быть..Федотова нельзя было отпускать …
+7
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+5
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ТрактоПоктер
Шутки про фарм тут в основном от болельщиков главного нашего фарма из Тушино )
+10
-6
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Xm.md
Ответ Такие дела
Двоякое отношение к этой команде. С одной стороны талантливому владельцу место в фнл. А с другой лучше остаться. Для Краснодара с логистикой лучше. В мощной держав часть аэропортов не работает
А чего жалеть, они даже стадион не могут содержать
+4
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Demyan Grachev
эффект ротенберга
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Злобный Конь
Там ,в Сириусе, рядом с Фишт-Ареной застройка нового ЖК идёт полным ходом. Прям у моря. Так что со временем снесут эту арену,и там жильё тоже возведут. А адлерский эрзац-клуб распустят,либо вернут на городской стадион Сочи.
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sd4fmwrvz8
Надеюсь вылетят
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Михаил Лубянский
Точилин тоже на пару туров
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Такие дела
Ответ Xm.md
А чего жалеть, они даже стадион не могут содержать
Не жалеть. Краснодару по меньше по стране колесить. А тут в Сочи дважды сгонять недалеко
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