Хоселу забил 4 гола в 4 матчах в старте «Реала» в Ла Лиге

Теги Реал Мадрид Ла Лига Хоселу Жирона Футбол

Хоселу забил 4 гола в 4 матчах в стартовом составе «Реала» в Ла Лиге.

Нападающий мадридской команды забил на 17-й минуте игры против «Жироны» в 8-м туре Ла Лиги (2:0, перерыв). 

Таким образом, 33-летний Хоселу отличился во всех 4 матчах, которые начинал в стартовом составе «Реала». 

Всего на его счету 4 забитых мяча и 1 ассист в 7 играх сезона. 

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16 комментариев

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JENNINGS
Передаю привет всем, кто смеялся над этим трансфером👋👋👋
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corazón blanco
Красавец. Ради выступления за Мадрид сократил и так маленькую зарплату и отрабатывает на поле за себя и за того парня. Да, не всегда все получается в завершении, но свои дежурные 10-15 голов в лиге он забьет.
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Dima Kakdima
наш слон💪🏼💪🏼
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M93
Вспоминаю тех убер экспертов, которые с понтом кричали про Хоселу: не уровень Реала, ноунейм и тп. И никакие аргументы, что человек в мертвом Эспаньоле забил 15 голов их не убеждали.

Хоселу конечно не нападающий со статусом супер, но это крепкий и трудолюбивый нападающий. И сейчас он делает, что от него и ждали.
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s_kapa
Ответ M93
Вспоминаю тех убер экспертов, которые с понтом кричали про Хоселу: не уровень Реала, ноунейм и тп. И никакие аргументы, что человек в мертвом Эспаньоле забил 15 голов их не убеждали. Хоселу конечно не нападающий со статусом супер, но это крепкий и трудолюбивый нападающий. И сейчас он делает, что от него и ждали.
Да, крепкий и трудолюбивый нападающий. И да, не уровень Реала
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M93
Ответ s_kapa
Да, крепкий и трудолюбивый нападающий. И да, не уровень Реала
Мда уж. Ох уж наши диванные эксперты. Что значит не уровень Реала? А кто уровень? Только Мбаппе и Холанд? Так это игроки категории супертоп, но их нет в Реале. Хоселу и не брали на роль первого нападающего. Неужели это простые истины не доходят?! Хоселу брался на роль второго или даже третьего нападающего, как замена Мариано. Реал не привел летом звёздного форварда и Хоселу остался по сути единственным, если не считать вингеров Винисиуса и Родриго.
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Арслан Устарханов
Хоселу всегда был пахарем)
15 забьет в этом сезоне как минимум.
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