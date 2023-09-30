Хоселу забил 4 гола в 4 матчах в старте «Реала» в Ла Лиге
Хоселу забил 4 гола в 4 матчах в стартовом составе «Реала» в Ла Лиге.
Нападающий мадридской команды забил на 17-й минуте игры против «Жироны» в 8-м туре Ла Лиги (2:0, перерыв).
Таким образом, 33-летний Хоселу отличился во всех 4 матчах, которые начинал в стартовом составе «Реала».
Всего на его счету 4 забитых мяча и 1 ассист в 7 играх сезона.
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Хоселу конечно не нападающий со статусом супер, но это крепкий и трудолюбивый нападающий. И сейчас он делает, что от него и ждали.
15 забьет в этом сезоне как минимум.