Мансилья набрал 9 очков в Fantasy РПЛ против «Зенита». У него 1+1 в победном матче

Теги Зенит премьер-лига Россия Оренбург fantasy Брайан Мансилья Футбол

Полузащитник «Оренбурга» Брайан Мансилья помог команде обыграть «Зенит».

В 10-м туре РПЛ аргентинец ассистировал Дмитрию Воробьеву на первый гол оренбуржцев, а также забил третий мяч команды – «Оренбург» победил 3:1.

Таким образом, Мансилья набрал 9 очков в фэнтези-турнире РПЛ: +5 за гол, +3 за ассист, а также +2 за 60+ минут на поле, при этом у него –1 очко за желтую карточку.

Это второй по результативности матч Мансильи в сезоне, он набирал 11 очков в 7-м туре против «Сочи», когда тоже делал 1+1 (в том матче получал бонус за сухой матч благодаря победе 3:0 и не получал карточку).

Мансилья в составе на 10-й тур у 336 (1,23%) фэнтези-менеджеров, никто не сделал его капитаном.

В следующем туре «Оренбург» сыграет в гостях с «Балтикой».

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