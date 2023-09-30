Жирона — Реал Мадрид: прогноз на матч 30.09.2023, Ла Лига

Ох, и матч ожидает любителей испанского футбола в субботу, 30 сентября, — центральнее не бывает! Лидер Примеры «Жирона» примет на своем поле мадридский «Реал», идущий на втором месте. Если в отношении многократных чемпионов Испании все понятно, странно было бы их увидеть в середине или в конце турнирной таблицы после семи туров, то каталонцы приятно удивляют. Постепенно у команды появляется все больше поклонников, а уж как довольны жители самой Жироны. Некоторые могут посчитать это сказкой или сном наяву. Команда всего несколько сезонов в своей истории выступает в Примере и впервые смогла возглавить турнирную таблицу. Уже само по себе маленькое достижение. Но так удивляться могут те, кто плохо знает нынешнюю команду, ее состав, тренера, да и владельцев, как без них.

Бело-красные уже в прошлом сезоне смогли заявить о себе в полный голос, заняли место в первой половине турнирной таблицы и всерьез претендовали на попадание в еврокубки. В межсезонье еще больше усилились, так что хорошего старта от «Жироны» вполне можно было ожидать. После не совсем удачного прошлого сезона хорошего начала ждали и от «Реала». Пять побед на старте могли вдохновить любого поклонника «сливочных», но в то же время главный тренер Карло Анчелотти столкнулся с большим количеством травм у своих игроков. Лазарет команды не пустеет, и в оптимальном составе она в новом сезоне пока не играла. А тут впереди «Жирона», одна из самых неприятных команд Примеры для «Реала» в последние годы и, зная историю поединков этих команд, хозяева вполне могут преподнести сюрприз. Матч состоится на стадионе «Монтиливи», начало в 19:30 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (+0,5), ТБ 3

Жирона

Если кто-то не помнит, как закончился последний матч чемпионата Испании между «Жироной» и «Реалом», то он всплывет в памяти благодаря форварду Валентину Кастельяносу. Тот стал первым за 75 лет футболистом, который смог отправить в ворота королевского клуба более трех мячей. Нападающий сделал покер и вписал свое имя в историю. Причем мелькнул в Испании ненадолго, принадлежал «Нью-Йорк Сити» из МЛС и был продан накануне сезона в римский «Лацио». Однако отряд главного тренера команды Мичела не заметил потери бойца.

На место аргентинца приобрели украинского форварда Артема Довбика, который уже отметился тремя забитыми мячами, как и полузащитник Янхель Эррера, приобретенный у «Манчестер Сити». Вообще связь между действующими обладателями Кубка европейских чемпионов и каталонцами усматривается прямая. Все тактические построения Мичела удивительным образом напоминают игру «горожан». К тому же как не вспомнить пресловутую City Football Group, которой принадлежат обе команды. Как знать, может в ближайшие годы в Испании появится еще один флагман.

«Жирона» начала чемпионат с ничьей в гостях против «Реал Сосьедада», но затем выдала шесть побед подряд. Наряду с «Барселоной» это самая результативная команда чемпионата, на счету обоих клубов по 18 забитых мячей, причем и пропустили обе команды по восемь. В составе, помимо упомянутых игроков, отлично действует на поле еще один украинец Виктор Цыганков, из «Баварии» свободным агентом пришел опытный Дэйли Блинд, одним из лидеров стал бывший игрок «Барселоны» Эрик Гарсия. Перед вами результаты пяти последних матчей с участием «Жироны».

Примера. 27.09.2023, «Вильярреал» — «Жирона» — 1 : 2

— 1 : Примера. 23.09.2023, «Жирона» — «Мальорка» — 5 : 3

— «Мальорка» — : 3 Примера. 18.09.2023, «Гранада» — «Жирона» — 2 : 4

— 2 : Примера. 03.09.2023, «Жирона» — «Лас-Пальмас» — 1 : 0

— «Лас-Пальмас» — : 0 Примера. 26.08.2023, «Севилья» — «Жирона» — 1 : 2

Факты и цифры

«Жирона» существует 93 года, это третья команда из Каталонии, которая смогла возглавить чемпионат после «Барселоны» и «Эспаньола»

Лучшим достижением команды, помимо выхода в Примеру, является победа в Сегунде В в сезоне 2007-2008 года

Артем Довбик и Янхель Эррера лучшие бомбардиры, на счету обоих футболистов по 3 забитых мяча

Лучший ассистент «Жироны» — 19-летний бразилец Савио Морейра, на его счету 4 результативных передачи

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Реал Мадрид

Относительно «Реала» на старте были некоторые опасения, и дело даже не в уходе Карима Бензема, хотя он играл определяющую роль в нападении. Неясно было как будет адаптироваться новичок «сливочных» англичанин Джуд Беллингем, но, самое главное, на команду посыпались травмы. Срочно пришлось искать замену основному голкиперу Тибо Куртуа. В последние дни трансферного окна в «Реал» перешел Кепа Аррисабалага. Но тут же травму получил новичок команды Арда Гюлер, затем Эден Милитао, после Винисиус Жуниор. Команда ни разу не выходила в старте в одном и том же составе более двух матчей подряд.

Пришлось сразу включаться и в Лиге Чемпионов, там первым соперником был крепкий берлинский «Унион», и нужно было сильно постараться, чтобы обыграть его с минимальным преимуществом. Тем не менее, в целом, старт королевскому клубу удался. Причем три первых поединка нового сезона пришлось играть в гостях. Если вспомнить некоторые матчи, то «Реалу» удавалось забивать победные голы уже в самой концовке. С самого начала громко заявил о себе Джуд Беллингем, он отличился в каждом из первых четырех матчей.

Однако первый же серьезный соперник нанес команде Анчелотти поражение. Все свои годы мадридский «Атлетико» забивал как под копирку. Тренер «Реала» после игры взял всю вину на себя, но очевидно без ряда основных игроков не получается реализовать все идеи на поле. Хорошо уже, что в матче с «Лас-Пальмасом» в состав вернулся Винисиус Жуниор, но выезд в Жирону все равно вызывает опасения. Перед вами результаты пяти последних матчей столичной команды.

Примера. 27.09.2023, «Реал Мадрид» — «Лас-Пальмас» — 2 : 0

— «Лас-Пальмас» — : 0 Примера. 24.09.2023, «Атлетико» — «Реал Мадрид» — 3 : 1

— «Реал Мадрид» — : 1 Лига Чемпионов. 20.09.2023, «Реал Мадрид» — «Унион» — 1 : 0

— «Унион» — : 0 Примера. 17.09.2023, «Реал Мадрид» — «Реал Сосьедад» — 2 : 1

— «Реал Сосьедад» — : 1 Примера. 02.09.2023, «Реал Мадрид» — «Хетафе» — 2 : 1

Факты и цифры

По итогам минувшего сезона команда Карло Анчелотти заняла 2 место, набрав 78 очков, отставание от «Барселоны» составило 10 очков

Джуд Беллингем забил в ворота соперников 5 мячей, он лучший бомбардир команды

Защитник Фран Гарсия лучший ассистент, на его счету 2 результативные передачи

По 2 желтые карточки на счету Тони Крооса, Антонио Рюдигера и Давида Алабы

История личных встреч Жироны и Реала Мадрид

По понятным причинам история эта небогатая. Учитывая, что «Жирона» выступает в Примере всего лишь третий сезон, то и матчей было проведено всего восемь, из них два в Кубке Испании. Если вычесть две кубковых победы «Реала», то у каталонцев положительный баланс побед и поражений, а в целом в субботу команды могут сравняться.

Победы «Жироны» — 3

Победы «Реала Мадрид» — 4

Ничьи — 1

Самая крупная победа «Жироны» — 4 : 2

Самая крупная победа «Реала Мадрид» — 4 : 1, 6 : 3

Как видно каталонская команда для «Реала» уже успела стать одним из самых неудобных соперников. Королевский клуб не может выиграть у жиронцев три матча подряд. В прошлом сезоне «Жирона» взяла у соперника четыре очка из шести. При этом команды чаще всего играют результативно, в среднем 4,75 года за игру, и бескомпромиссно, всего одна ничья. Результаты пяти предыдущих матчей команд друг с другом перед вами.

Примера. 25.04.2023, «Жирона» — «Реал Мадрид» — 4 : 2

— «Реал Мадрид» — : 2 Примера. 30.10.2022, «Реал Мадрид» — «Жирона» — 1 : 1

Примера. 17.02.2019, «Реал Мадрид» — «Жирона» — 1 : 2

— 1 : Кубок Испании. 31.01.2019, «Жирона» — «Реал Мадрид» — 1 : 3

— 1 : Кубок Испании. 24.01.2019, «Реал Мадрид» — «Жирона» — 4 : 2

Коэффициенты букмекеров на матч Жирона — Реал Мадрид

В городе матч наверняка вызовет огромный ажиотаж. Своих любимцев жиронцы и так поддерживают громко и всей душой, а тут нужно будет умножить все в два раза. Команда Мичела на ходу, у нее нет проблем с составом, она привыкла отталкиваться от своей игры и диктует волю сопернику. С «Реалом» сделать это будет непросто. Интересно, какой тактики будут придерживаться гости, их состав уже близок к оптимальному. Анчелотти дал передышку в последнем туре некоторым игрокам основного состава и приберег их для матча с «Жироной». Букмекеры отдают преимущество «Реалу». BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

Победа «Жироны» — 3,67

Ничья — 3,93

Победа «Реала Мадрид» — 1,93

Любая ставка очень привлекательна. Можно поставить на гостей и на тотал, команды всегда играют результативно. Победа хозяев тоже не будет выглядеть сенсацией, а на двойной шанс 1Х предлагают коэффициент 1,89. И все же практически основным составом «Реал» не проиграет.

Где смотреть матч Жирона – Реал

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