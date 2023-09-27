Первый тренер Файзуллаева: «Аббос говорил: «Хочу в Европу». Я ему: «Сейчас нет предложений, ЦСКА же станет отличным трамплином»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Сборная Узбекистана по футболу высшая лига Узбекистан Аббосбек Файзуллаев Футбол

Первый тренер Аббосбека Файзуллаева сказал, что рекомендовал ему перейти в ЦСКА.

Файзуллаев провел отличный матч за ЦСКА против «Ростова», забил сам и отдал предголевую передачу. Следите за его успехами в России?

– Конечно, в Узбекистане есть частные компании, через которые можно подключить дополнительные каналы, в том числе «Матч ТВ», и через них смотрю игры чемпионата России.

Старт Аббоса в ЦСКА можно назвать удачным, он хорошо влился в коллектив. Во время отборочных матчей сборных Аббос приезжал в Узбекистан, мы с ним встречались, удалось пообщаться. Очень рад, что он делает успехи. Мне теперь и знакомые часто пишут и поздравляют после успешных матчей Файзуллаева.

– Когда Аббос выбрал ЦСКА, вы его решение поддержали?

– Незадолго до перехода в ЦСКА мы с Аббосом встречались, в тот момент он еще не принял итоговое решение, но я ему посоветовал перейти в ЦСКА.

Он говорил: «Я хочу в Европу». Я ему ответил: «Аббос, у тебя сейчас нет предложений из европейских чемпионатов, ЦСКА же станет отличным трамплином». Тем более что уровень футбола в России повыше, чем в Узбекистане, – сказал Дмитрий Ан.

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5 комментариев

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bear7904
Желаю повторить путь Хвичи. Хотя не, по крысиному,через приостановление контракта не надо)
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Ильдар Канеев
Обидно , топ клуб России с богатой историей называть трамплином, играй и стань легендой клуба ,.
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Владислав Бондарчук
Игрок по потенциалу хороший, вопрос каков потенциал?) в Монако возможно заберут, дорога протоптана
0
0
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