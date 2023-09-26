Промес и полиция, скандал с игроками и фанатами «ПСЖ», клубное ТВ «Реала» против судей, 3-я победа СКА подряд, слова Чжоу про допинг у русских фигуристов и другие новости

1. Mash сообщил, что Квинси Промес устроил скандал в отделе полиции в Москве, пытаясь помочь друзьям, задержанным с подозрением на наркотическое опьянение. «Спартак» опроверг эту информацию, сообщив, что видео прошлогоднее.

2. Игроки «ПСЖ» кричали «Марсельцы, трахайте своих матерей» после 4:0 в матче Лиги 1. Дембеле, Хакими, Коло-Муани и Курзава могут дисквалифицировать. А фанаты парижского клуба скандировали «марсельцы – педики» во время игры.

3. Игроки и тренеры «Зенита» провели закрытое собрание после поражения от «Локо». Генеральный директор Александр Медведев будто бы устроил «разнос» игрокам «Зенита» и сказал, что они «не сражаются за клуб». Сам Медведев назвал это сообщение «околесицей».

4. В КХЛ СКА выиграл 3-й матч подряд после серии из 5 поражений. «Локомотив» обыграл «Металлург», «Авангард» пропустил 5 шайб от «Автомобилиста», «Динамо» уступило «Сибири».

5. На клубном телевидении «Реала» раскритиковало работу судьи Хавьера Альберолы Рохас на матче с «Атлетико», заявив, что арбитры должны были отменить 1-й гол «рохибланкос», удалить Хименеса и поставить пенальти за руку Эрмосо: «Ужасная работа, снова грубейшие ошибки».

6. Американский фигурист Винсент Чжоу на фоне дела Камилы Валиевой заявил, что знает «о широком распространении допинга среди других российских фигуристов». РУСАДА изучит его слова и при необходимости проведет расследование.

6. «Зенит» платит премии в рублях с этого сезона. За победы в РПЛ над «Локо», «Динамо», ЦСКА и «Краснодаром» – по 2 млн, за «Спартак» – 5 млн.

7. Вратарь Никита Серебряков перейдет в СКА из «Адмирала». Взаимен клуб из Владивостока получит Сергея Иванова. Впрочем, клубы пока не договорились о компенсации.

8. РПЛ попросила клубы избегать отсылок к криминальным фильмам при создании контента. Ранее «Ростов» анонсировал матч с ЦСКА в стиле «Бумера».

9. Российский полузащитник «Сосьедада» Арсен Захарян заболел коронавирусом.

10. Анна Пракатень взяла золото в гребле на Азиатских играх. В мае она перешла из России в Узбекистан.

11. Фигуристка Софья Самоделкина перешла в группу к Евгению Плющенко, пишет «Р-Спорт».

12. НФЛ. «Филадельфия» обыграла «Тампу», «Цинциннати» одолел «Лос-Анджелес Рэмс».

13. НХЛ. Выставочные матчи. «Флорида» дважды победила «Нэшвилл», «Торонто» уступил «Оттаве».

14. По мотивам знаменитого советского мультфильма «Шайбу! Шайбу!» выпустят сериал – его назвали «самым ожидаемым проектом рынка». Герои будут состязаться в хоккее, футболе, дзюдо.

15. Игроки «МЮ» во главе с Маркусом Рэшфордом, Харри Магуайром и Люком Шоу посоветовали Джейдону Санчо извиниться перед тен Хагом, чтобы спасти карьеру в манчестерском клубе.

16. Экс-форвард сборной Украины Артем Милевский госпитализирован. Александр Алиев сообщил, что состояние футболиста «очень тяжелое».

Цитаты дня.

Мостовой о стажировке у Абаскаля: «Человек в футбол не играл. Когда я играл, он под стол пешком ходил!»

Орлов об ауте «Зенита» перед голом «Локо»: «Ты за кого играешь, Круговой, зачем в борьбу бросил? По сравнению с Барриосом ты что за футболист? Спрашивать надо жестко, они играют за большие зарплаты»

Леау о Саудовской Аравии: «Лига чемпионов значит больше, чем зарплата в 10 млн евро. Хочу добиться чего-то великого в «Милане» в ближайшие два-три года»

Федотов о «Филадельфии»: «Все уже было сказано людьми вышестоящими, руководящими. Контракт с ЦСКА. Мое дело – ловить шайбы»

Елена Вяльбе: «Мы должны показать во всех направлениях свою силу – и в СВО, и в экономике, и в спорте. Не лезть в какие-то щелки, лишь бы только выступить»

Агент Джикии после его 2 игр в запасе: «Было любопытно увидеть сумасшедшие пасы Дуарте вразрез в конце матча. «Динамо» удачи не хватило, чтобы воспользоваться»

Видаль о тен Хаге и Роналду в «МЮ»: «Как можно убрать Криштиану – лучшего бомбардира? С лысыми парнями очень сложно»

«У Дзюбы все вокруг виноваты. Эмери – тренеришка, Карпина не существует, Семак – пустое место... Пусть Артем обижается на себя». Газзаев о форварде

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