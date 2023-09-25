По мотивам мультфильма «Шайбу! Шайбу!» выпустят сериал – его назвали «самым ожидаемым проектом рынка». Герои будут состязаться в хоккее, футболе, дзюдо

Теги премьер-лига Россия КХЛ кино Хоккей

По мотивам мультфильма «Шайбу! Шайбу!» выпустят сериал.

Киностудия «Союзмультфильм» приступила к созданию анимационного сериала по мотивам серии советских спортивных мультфильмов Бориса Дежкина.

Премьера мультсериала «Шайбу! Шайбу!» запланирована на осень 2024 года.

«Шайбу! Шайбу!» – я бы сказала, что это самый ожидаемый проект рынка в целом, спортивных федераций, разных государственных структур, отвечающих за спорт, а также большого количества лицензиатов, которые договорились с нами про то, что нужно возродить прекрасных наших харизматичных героев режиссера Бориса Дежкина в новом сериале. Семь лет, можно сказать, мы вынашивали эту идею и очень близки к ее реализации», – сказала председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.

Генеральным партнером эпизодов о хоккее выступит КХЛ.

Сообщается, что в центре сюжета окажутся спортсмены из команд «Вымпел» и «Метеор» – теперь они будут обучаться в одной физкультурной школе. В каждой серии герои будут состязаться в одном из видов спорта – хоккее, футболе, дзюдо и других, чтобы выяснить, кому достанется победа: хулиганам или тем, кто стремится следовать правилам. Закадровый голос комментатора разъяснит зрителям особенности каждой игры.

Одним из персонажей «Шайбу! Шайбу» станет снежный человек по имени Крут – талисман КХЛ, где отметили важность возрождения жанра спортивной анимации.

Мультсериал рассчитан на школьную аудиторию и выйдет в онлайн-кинотеатре Okko, который выступил сопродюсером проекта.

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10 комментариев

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Лагер
Один из лучших мультфильмов из детства
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ARIGAMI ARIGAMI
Идейная импотенция.
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Трент Резнор
Главное, чтобы не как новое Простоквашино
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Император Плутона
Ответ Трент Резнор
Главное, чтобы не как новое Простоквашино
именно так и будет
+3
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JohnnyMulka
Сначала прочитал Шойгу, Шойгу
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Mohnatiy
Только литробол, только хардкор!!!
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Ярик01
Герой будет плешивая мультяшка, раз хоккей и дзюдо?
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Казанский парень
Дзюдо это потому что солнцеликий занимался этим спортом?
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OldRedWhite
Ответ Лагер
Один из лучших мультфильмов из детства
Водку по 3,62 или по 4,12 ещё неплохо бы !
Из юношества )
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OldRedWhite
Ответ Трент Резнор
Главное, чтобы не как новое Простоквашино
Что-то главное я пропустил …
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