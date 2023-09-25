По мотивам мультфильма «Шайбу! Шайбу!» выпустят сериал – его назвали «самым ожидаемым проектом рынка». Герои будут состязаться в хоккее, футболе, дзюдо

По мотивам мультфильма «Шайбу! Шайбу!» выпустят сериал.

Киностудия «Союзмультфильм» приступила к созданию анимационного сериала по мотивам серии советских спортивных мультфильмов Бориса Дежкина.

Премьера мультсериала «Шайбу! Шайбу!» запланирована на осень 2024 года.

«Шайбу! Шайбу!» – я бы сказала, что это самый ожидаемый проект рынка в целом, спортивных федераций, разных государственных структур, отвечающих за спорт, а также большого количества лицензиатов, которые договорились с нами про то, что нужно возродить прекрасных наших харизматичных героев режиссера Бориса Дежкина в новом сериале. Семь лет, можно сказать, мы вынашивали эту идею и очень близки к ее реализации», – сказала председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.

Генеральным партнером эпизодов о хоккее выступит КХЛ.

Сообщается, что в центре сюжета окажутся спортсмены из команд «Вымпел» и «Метеор» – теперь они будут обучаться в одной физкультурной школе. В каждой серии герои будут состязаться в одном из видов спорта – хоккее, футболе, дзюдо и других, чтобы выяснить, кому достанется победа: хулиганам или тем, кто стремится следовать правилам. Закадровый голос комментатора разъяснит зрителям особенности каждой игры.

Одним из персонажей «Шайбу! Шайбу» станет снежный человек по имени Крут – талисман КХЛ, где отметили важность возрождения жанра спортивной анимации.

Мультсериал рассчитан на школьную аудиторию и выйдет в онлайн-кинотеатре Okko, который выступил сопродюсером проекта.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS