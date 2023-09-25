Жиго о 0:4 от «ПСЖ»: «Марселю» не хватило яиц во втором тайме. Мы их слишком уважаем»

Теги Марсель ПСЖ лига 1 Франция Самюэль Жиго Футбол

Самюэль Жиго посетовал на отсутствие характера у «Марселя».

«Марсель» проиграл «ПСЖ» (0:4) в матче 6-го тура Лиги 1.

«Мы очень рано пропустили – и наш план быстро провалился. Нельзя выходить на матч с таким маленьким желанием, когда играешь в класико против «ПСЖ».

Мы их слишком уважаем. Да, конечно, у них хорошие игроки... Но во втором тайме ни у кого из нас не хватило яиц.

У нас были один или два эпизода, когда матч мог перевернуться. Когда играешь такие матчи, не нужно оправдываться. Сегодня нас превзошли», – сказал защитник «Марселя» Самюэль Жиго.

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16 комментариев

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benjamin92
Яйца слишком уважают?
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Нейтральный критик
Ответ benjamin92
Яйца слишком уважают?
Судя по заголовку, да.
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Имя Фамилия
Так уважают, что костоломили весь матч, наиграли на несколько удалений в концовке.
+3
-1
+2
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Йети
Я уже и забыл, что он там😅
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Фут.Боль
Яиц не хватило, кто-то дома оставил.
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modesto
Видимо Ницца единственный вменяемый конкурент на сезон для Парижа.
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Вечный Хрюн
Эх Сэм сейчас бы с Бабичем мусор выносили а не это вот всё!
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Артём Никулин
Ответ Direct free kick
Главный клуб России помнит и скучает по гладиатору Жиго
Да, Жиго сейчас не хватает
+2
-2
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Mamontilo
Ответ Bill Zapulil
То есть, ПСЖ-Марсель это классико. Ок. Буду знать
С одной С
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Gosha Virobian
Ответ Bill Zapulil
То есть, ПСЖ-Марсель это классико. Ок. Буду знать
Да) в начале 90-ых Марсель искал соперника, чтобы иметь конкуренцию в чемпионате, в 80-ых у ник была ненависть с Бордо, точнее говоря между 2 президентами клубов, а в 90-ые Бернар Тапи нашел в лице Канал +, который выкупил ПСЖ, интригу, ненависть. По сути это ненавсисть Марселя к столице, в 90-ые матчи были похожи на бои гладиаторов, красные карточки, драки хулиганов, . Сейчас конкуренции меньше, но этот матч до сих пор ждет вся Франция, отсюда и Le Classique)
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