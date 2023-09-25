Жиго о 0:4 от «ПСЖ»: «Марселю» не хватило яиц во втором тайме. Мы их слишком уважаем»

Самюэль Жиго посетовал на отсутствие характера у «Марселя».

«Марсель» проиграл « » (0:4) в матче 6-го тура Лиги 1.

«Мы очень рано пропустили – и наш план быстро провалился. Нельзя выходить на матч с таким маленьким желанием, когда играешь в класико против «ПСЖ».

Мы их слишком уважаем. Да, конечно, у них хорошие игроки... Но во втором тайме ни у кого из нас не хватило яиц.

У нас были один или два эпизода, когда матч мог перевернуться. Когда играешь такие матчи, не нужно оправдываться. Сегодня нас превзошли», – сказал защитник « » .

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