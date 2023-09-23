Рафаэль Бенитес: «Сельта» проиграла «Реалу» из-за углового и «Барсе» на последних минутах – у них очень хорошие игроки. Эти команды будут бороться за титул до конца»
Главный тренер «Сельты» Рафаэль Бенитес высказался о поражении от «Барселоны».
Команда из Виго проиграла матч 6-го тура Ла Лиги со счетом 2:3, ведя 2:0 до 81-й минуты.
«Мы играли на выезде и много били по воротам. Мы достаточно хорошо защищались против команды, которая выиграла два предыдущих матча со счетом 5:0.
У них очень хорошие игроки, как и у мадридского «Реала». Вот почему мы проиграли там из-за углового и здесь на последних минутах.
Эти команды будут бороться за чемпионство. Я думаю, они будут бороться за титул до конца», – сказал Бенитес.
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