Рафаэль Бенитес: «Сельта» проиграла «Реалу» из-за углового и «Барсе» на последних минутах – у них очень хорошие игроки. Эти команды будут бороться за титул до конца»

Главный тренер «Сельты» Рафаэль Бенитес высказался о поражении от «Барселоны».

Команда из Виго проиграла матч 6-го тура со счетом 2:3, ведя 2:0 до 81-й минуты.

«Мы играли на выезде и много били по воротам. Мы достаточно хорошо защищались против команды, которая выиграла два предыдущих матча со счетом 5:0.

У них очень хорошие игроки, как и у мадридского « ». Вот почему мы проиграли там из-за углового и здесь на последних минутах.

Эти команды будут бороться за чемпионство. Я думаю, они будут бороться за титул до конца», – сказал .

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS