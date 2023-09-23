Рафаэль Бенитес: «Сельта» проиграла «Реалу» из-за углового и «Барсе» на последних минутах – у них очень хорошие игроки. Эти команды будут бороться за титул до конца»

Теги Рафаэль Бенитес Барселона Реал Мадрид Сельта Ла Лига Футбол

Главный тренер «Сельты» Рафаэль Бенитес высказался о поражении от «Барселоны».

Команда из Виго проиграла матч 6-го тура Ла Лиги со счетом 2:3, ведя 2:0 до 81-й минуты. 

«Мы играли на выезде и много били по воротам. Мы достаточно хорошо защищались против команды, которая выиграла два предыдущих матча со счетом 5:0.

У них очень хорошие игроки, как и у мадридского «Реала». Вот почему мы проиграли там из-за углового и здесь на последних минутах.

Эти команды будут бороться за чемпионство. Я думаю, они будут бороться за титул до конца», – сказал Бенитес.

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15 комментариев

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AWhite01
Дядя Рафа всегда был адекватным мужиком💪🏻
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Андрей торхов
ну барса удивила, забить 3 после 80 минуты... как в старые добрые времена
вот что бывает, когда ЛеванГольски раззабивается. Хотелось бы верить, что такой запал останется до ключевого отрезка сезона
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Южанин78
Если честно, зная что ты играешь против Барселоны, даже при 2-0 нельзя менять Аспаса. Он держал в напряжении защиту и когда его заменили и Бамба устал, Барса начала очень высоко играть и дожала
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Илья Вахрушев
Так бывает
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Однажды в Космосе
уважение такому человеку как Бенитосу за правду ,смелость, объективность
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Однажды в Космосе
Ответ Xabi Alonso78
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пожалуйста мой друг любимый, остановись!
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OhneNamee
Ответ Южанин78
Если честно, зная что ты играешь против Барселоны, даже при 2-0 нельзя менять Аспаса. Он держал в напряжении защиту и когда его заменили и Бамба устал, Барса начала очень высоко играть и дожала
Аспасу 36 лет, он не тянет уже весь матч
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rigobersong
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Гамаль Хайдаров
это не физика. это характер.
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Дмитрий Калашников
Ответ Южанин78
Если честно, зная что ты играешь против Барселоны, даже при 2-0 нельзя менять Аспаса. Он держал в напряжении защиту и когда его заменили и Бамба устал, Барса начала очень высоко играть и дожала
Ему вообще после второго гола надо было все замены сделать, чтобы освежить команду, было понятно что безумно дтбавят!
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