«У «Локомотива» нет никаких шансов. «Зенит» идет за очередным чемпионством». Петржела о Мир РПЛ
Бывший тренер «Зенита» заявил, что у «Локомотива» нет шансов против петербуржцев.
Команды из Санкт-Петербурга и Москвы встретятся на «Газпром Арене» в рамках 9-го тура Мир Премьер-лиги.
«Я бы сказал, что у «Локомотива» нет никаких шансов в этой игре. «Зенит» идет за очередным чемпионством.
Чего не хватает командам РПЛ, чтобы бороться с «Зенитом»? Всего не хватает. Прежде всего, игра не такая качественная, как у «Зенита», – поделился мыслями Властимил Петржела, возглавлявший петербургскую команду в 2003-2006 годах.
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
А вот мнение Адвоката, Спалетти, Виллаша-Боаша, да даже Луческу с Манчини уже никого не интересует..)