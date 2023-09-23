«У «Локомотива» нет никаких шансов. «Зенит» идет за очередным чемпионством». Петржела о Мир РПЛ

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Властимил Петржела Спорт-Экспресс Футбол

Бывший тренер «Зенита» заявил, что у «Локомотива» нет шансов против петербуржцев.

Команды из Санкт-Петербурга и Москвы встретятся на «Газпром Арене» в рамках 9-го тура Мир Премьер-лиги.

«Я бы сказал, что у «Локомотива» нет никаких шансов в этой игре. «Зенит» идет за очередным чемпионством.

Чего не хватает командам РПЛ, чтобы бороться с «Зенитом»? Всего не хватает. Прежде всего, игра не такая качественная, как у «Зенита», – поделился мыслями Властимил Петржела, возглавлявший петербургскую команду в 2003-2006 годах.

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14 комментариев

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Доктор Броманталь
«Зенит» никогда не станет чемпионом». Почти 20 лет знаменитой фразе Петржелы, который считал, что Петербург душат судьи.
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Railway/
В.Петржела: Зенит всегда будет чемпионом.
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Александр Жердин
Ответ Доктор Броманталь
«Зенит» никогда не станет чемпионом». Почти 20 лет знаменитой фразе Петржелы, который считал, что Петербург душат судьи.
Вспомни ЦСКА - Зенит и Петтая и К.
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Дмитрий9779
Ответ Саймен
В этом сезоне, Зенит чемпионами не будет это 💯%
Ты это,не пропадай в мае.
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igls54
На "голубое" уверенно поставил
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Сергей Жарковский
Что бы там не говорил Петржела Зениту победы в матче с Локо!👍
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Федот Евграфович
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Очередной газпромовский тролль решил напомнить о себе! Может зарплату ему за флуд забыли прислать? 😊😊😊😊😊
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box2box2
Ответ Доктор Броманталь
«Зенит» никогда не станет чемпионом». Почти 20 лет знаменитой фразе Петржелы, который считал, что Петербург душат судьи.
Тогда действительно душили, а сейчас Зенит Топ-клуб с 4-я фармами только в примере, за который мечтает играть каждый мальчишка по всей стране. Времена меняются)
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Петр Васильев
Ответ box2box2
Тогда действительно душили, а сейчас Зенит Топ-клуб с 4-я фармами только в примере, за который мечтает играть каждый мальчишка по всей стране. Времена меняются)
А четвертый кто?
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Karel
Ответ Доктор Броманталь
«Зенит» никогда не станет чемпионом». Почти 20 лет знаменитой фразе Петржелы, который считал, что Петербург душат судьи.
17 лет уже не в России , а пульс есть, наполненный. Каждую неделю мнение на гора выдает. Петржела в России опулярней, чем в Чехии..
А вот мнение Адвоката, Спалетти, Виллаша-Боаша, да даже Луческу с Манчини уже никого не интересует..)
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Петр Васильев
Ответ Саймен
В этом сезоне, Зенит чемпионами не будет это 💯%
Ты на кого квартиру грузанул?
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zhongler
Ответ Дмитрий9779
Ты это,не пропадай в мае.
в мае он возьмёт отпуск...:)))
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