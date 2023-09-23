«У «Локомотива» нет никаких шансов. «Зенит» идет за очередным чемпионством». Петржела о Мир РПЛ

Бывший тренер «Зенита» заявил, что у «Локомотива» нет шансов против петербуржцев.

Команды из Санкт-Петербурга и Москвы встретятся на «Газпром Арене» в рамках 9-го тура Мир Премьер-лиги.

«Я бы сказал, что у « » нет никаких шансов в этой игре. «Зенит» идет за очередным чемпионством.

Чего не хватает командам , чтобы бороться с « »? Всего не хватает. Прежде всего, игра не такая качественная, как у «Зенита», – поделился мыслями , возглавлявший петербургскую команду в 2003-2006 годах.

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