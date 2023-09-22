Хави о «Барсе»: «Хотим выиграть больше трофеев в этом сезоне, брали только Ла Лигу и Суперкубок»

Хави заявил о желании выиграть больше трофеев с «Барсой», чем в прошлом сезоне.

– Какое послание вы можете оставить критикам?

– Я не из тех, кто делает какие-то послания. Я уважаю всех, даже тех, кто ожидал от меня плохих результатов. Мы выиграли только Ла Лигу и Суперкубок, в этом сезоне мы хотим выиграть больше трофеев.

Этого очень трудно добиться, особенно в Испании, когда играешь против «Реала», «Атлетико» и других очень сильных команд, – сказал тренер «Барселоны».

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS