Хави о «Барсе»: «Хотим выиграть больше трофеев в этом сезоне, брали только Ла Лигу и Суперкубок»

Теги Барселона Хави Ла Лига Футбол

Хави заявил о желании выиграть больше трофеев с «Барсой», чем в прошлом сезоне.

– Какое послание вы можете оставить критикам?

– Я не из тех, кто делает какие-то послания. Я уважаю всех, даже тех, кто ожидал от меня плохих результатов. Мы выиграли только Ла Лигу и Суперкубок, в этом сезоне мы хотим выиграть больше трофеев.

Этого очень трудно добиться, особенно в Испании, когда играешь против «Реала», «Атлетико» и других очень сильных команд, – сказал тренер «Барселоны».

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21 комментарий

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Угараю_с_вас
Ответ Alex
Если бы не Сити Пепа, Барса была бы фаворитом ЛЧ. В Ла Лиге конкурентов нет. Но это скорее плохо, с сильными соперниками Барса может встретится только в еврокубках.
С чего бы Барса была фаворитом ЛЧ? Они больше 5 лет не играют даже 1/2… о чем ты вообще
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ML26
Ответ Alex
Если бы не Сити Пепа, Барса была бы фаворитом ЛЧ. В Ла Лиге конкурентов нет. Но это скорее плохо, с сильными соперниками Барса может встретится только в еврокубках.
Что ты черт возьми такое несёшь
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Александр Опёнышев
Рано об этом бухтеть, для начала сохранить то, чего добились, а там уж как карта ляжет
Но лч в этом сезоне не по зубам, расслабьтесь
Характер это не про Барсу, удача это не про Барсу, она либо берет под контроль игру сразу и уничтожает, либо сразу же отдает себя на растерзание, увы
В ЛЧ без характера и удачи делать нечего
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zaebarca
Ответ Александр Опёнышев
Рано об этом бухтеть, для начала сохранить то, чего добились, а там уж как карта ляжет Но лч в этом сезоне не по зубам, расслабьтесь Характер это не про Барсу, удача это не про Барсу, она либо берет под контроль игру сразу и уничтожает, либо сразу же отдает себя на растерзание, увы В ЛЧ без характера и удачи делать нечего
Зря ты так. Есть масса примеров, когда барса проявляла характер. Другое дело, что только с приходом канселу состав наконец-то стал сьалансированным, теперь нужно много всего наигрывать и доводить до автоматизма, поэтому вряд ли в этом сезоне можно рассчитывать больше, чем на полуфинал.
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Дмитрий Гончаров
Если игра будет построена так же, как в последних двух матчах, то почему бы и нет.
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GK
Ответ Lindeman
В позапрошлом сезоне Барса была нулевой, в прошлом всё же чем взяли, но на в ЛЧ не хватило класса и где то везения, в этом одни из фаворитов ЛЧ и ЛаЛиги
слушайте, я всегда болел за Барсу, и в хорошие времена, и в плохие. И заявлять, что мы в этом году фавориты ЛЧ - явный перебор. ЛаЛиги - да, традиционно один из двух фаворитов. Но в ЛЧ пусть набираются опыта, эта команда только строится, причем долго и не всегда просто.
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Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Удачи вам 💙 ❤️
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Lindeman
Ответ GK
слушайте, я всегда болел за Барсу, и в хорошие времена, и в плохие. И заявлять, что мы в этом году фавориты ЛЧ - явный перебор. ЛаЛиги - да, традиционно один из двух фаворитов. Но в ЛЧ пусть набираются опыта, эта команда только строится, причем долго и не всегда просто.
Не фавориты, а одни из фаворитов
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Adam Murdalov
Ответ zaebarca
Зря ты так. Есть масса примеров, когда барса проявляла характер. Другое дело, что только с приходом канселу состав наконец-то стал сьалансированным, теперь нужно много всего наигрывать и доводить до автоматизма, поэтому вряд ли в этом сезоне можно рассчитывать больше, чем на полуфинал.
я бы так не думал, у барсы состав очень даже хороший при хороших раскладах, барсе если они хорошо на грают ту игру которую поставил Хави, барса может и за финал побороться
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Rus Donskoy
все идёт к будущим победам
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predMBAPPE
Давай, мы за 😎
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TAGAY
когда Пирло в ЮВЕ был тренером они играли беззубо, без идеи на поле, но на интервью часто говорил об идеях и тактике тем самым пытался доказать что он тренер не без идеи и тактик он не никакой.. Хави же все время пытается напоминать про трофеи которые они выиграли.. тоже каким то образом защищается от критики, тем самым пытается глушить волны критики по игре и по неудачам в ЛЧ. это в моем понимании
в целом если судить как тренера, то он хороший тренер, отлично поставил прессинг и игру в обороне.. но надо подкачать позиционную атаку, все атаки идут на либо фланг-навес либо кто то из игроков делает чудо пас/гол на индивидуальном мастерстве. каких то связок сыгранных нет, Пеп создал на каждой позиции связки, ЛЭ сделал тоже самое, Вальверде кстати ничего не создал, а только использовал все что было создано до него, все те же,Лео-Луис,Лео-Альба,Лео-Бус.. забавно(на самом деле печально) при нем ни один новичок не заиграл.. оставил после себя все тех же игроков что и было до них. только на 3 старше.. Хави однозначно лучше Вальверде и Кумана, но ему срочно надо подкачать позиционные атаки, и самое главное обрести уверенность в себе, как игрок был он уверенным в себе и в свободным при выражениях но как тренер кажется очень боится провала, риска.. короче говоря новичок с большим потенциалом, но пока нехватка уверенности и слабо поставленная позиционная атака не позволяет его быть топом, ему нужно время. надеюсь выйдет из него супертоп тренер.
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Hi Hi
Ответ Alex
Если бы не Сити Пепа, Барса была бы фаворитом ЛЧ. В Ла Лиге конкурентов нет. Но это скорее плохо, с сильными соперниками Барса может встретится только в еврокубках.
И при этом в позапрошлом сезоне реал взял ЛЛ+ЛЧ
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JENNINGS
Ответ Alex
Если бы не Сити Пепа, Барса была бы фаворитом ЛЧ. В Ла Лиге конкурентов нет. Но это скорее плохо, с сильными соперниками Барса может встретится только в еврокубках.
Время пол4го дня, а ты уже навеселе? Не стал дожидаться вечера?
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Владимир Самсонов
Ответ Alex
Если бы не Сити Пепа, Барса была бы фаворитом ЛЧ. В Ла Лиге конкурентов нет. Но это скорее плохо, с сильными соперниками Барса может встретится только в еврокубках.
В Лалиге всегда 2 претендента и говорить, что Реал - не конкурент может только совсем явный хейтер
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