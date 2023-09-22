Хави о «Барсе»: «Хотим выиграть больше трофеев в этом сезоне, брали только Ла Лигу и Суперкубок»
Хави заявил о желании выиграть больше трофеев с «Барсой», чем в прошлом сезоне.
– Какое послание вы можете оставить критикам?
– Я не из тех, кто делает какие-то послания. Я уважаю всех, даже тех, кто ожидал от меня плохих результатов. Мы выиграли только Ла Лигу и Суперкубок, в этом сезоне мы хотим выиграть больше трофеев.
Этого очень трудно добиться, особенно в Испании, когда играешь против «Реала», «Атлетико» и других очень сильных команд, – сказал тренер «Барселоны».
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Но лч в этом сезоне не по зубам, расслабьтесь
Характер это не про Барсу, удача это не про Барсу, она либо берет под контроль игру сразу и уничтожает, либо сразу же отдает себя на растерзание, увы
В ЛЧ без характера и удачи делать нечего
в целом если судить как тренера, то он хороший тренер, отлично поставил прессинг и игру в обороне.. но надо подкачать позиционную атаку, все атаки идут на либо фланг-навес либо кто то из игроков делает чудо пас/гол на индивидуальном мастерстве. каких то связок сыгранных нет, Пеп создал на каждой позиции связки, ЛЭ сделал тоже самое, Вальверде кстати ничего не создал, а только использовал все что было создано до него, все те же,Лео-Луис,Лео-Альба,Лео-Бус.. забавно(на самом деле печально) при нем ни один новичок не заиграл.. оставил после себя все тех же игроков что и было до них. только на 3 старше.. Хави однозначно лучше Вальверде и Кумана, но ему срочно надо подкачать позиционные атаки, и самое главное обрести уверенность в себе, как игрок был он уверенным в себе и в свободным при выражениях но как тренер кажется очень боится провала, риска.. короче говоря новичок с большим потенциалом, но пока нехватка уверенности и слабо поставленная позиционная атака не позволяет его быть топом, ему нужно время. надеюсь выйдет из него супертоп тренер.